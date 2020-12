Londres i Brussel·les acaricien l'acord post-Brexit

Els equips negociadors del Brexit estan fent tot el possible per tancar l'acord del post-Brexit abans del dia de Nadal. Les diferències entre Londres i Brussel·les s'han anat rebaixant les últimes setmanes, amb un esprint els últims dies que tenia com a principal obstacle la pesca i que ha permès que l'acord ja estigui a tocar. La capital de les institucions europees ja fa dies que respirava més optimista després d'aconseguir desencallar alguns dels principals obstacles, però la prudència sempre imperava en unes negociacions que han tingut forma de muntanya russa. Aquest dimecres, però, s'ha avançat encara més gràcies a l'empenta que han donat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el primer ministre britànic,Boris Johnson, amb una major implicació personal en les negociacions.

La inestabilitat anímica ha marcat les converses, però aquest dimecres és la primera vegada que a totes dues bandes del canal de la Mànega es respira el mateix optimisme i fonts europees apunten que l'acord pot anunciar-se "les pròximes hores". La voluntat de totes dues bandes era intentar desllorigar la situació abans de Nadal, encara que ja fa setmanes que estem en temps de descompte.

El Parlament Europeu ja va avisar a finals de la setmana passada que si no hi havia acord abans de diumenge, no tindria temps de ratificar-ho, en un comunicat dels líders dels grups parlamentaris en què mostraven també el seu malestar davant les pressions que insinuaven que l'Eurocambra hauria de ratificar a corre-cuita un text de més de 600 pàgines que, a més s'hauria de traduir a les llengües europees oficials. La voluntat ara és tancar l'acord abans de Nadal

On my initiative, today @Europarl_EN group leaders adopted this declaration stating that we will not be rushed into a consent vote of the #Brexit deal before the end of the year if we don’t have access to the text by Sunday. pic.twitter.com/8yxE3TpATH