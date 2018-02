Una camioneta atropella 18 persones a Xangai

Almenys 18 persones han resultat ferides aquest divendres a la ciutat xinesa de Xangai després que una camioneta envaís la vorera i atropellés els vianants que hi havia, en un succés que les autoritats han considerat accidental, segons ha informat la premsa local.

L'oficial 'Diari del Poble' ha informat que l'accident s'ha produït aquest matí de divendres al centre d'aquesta urbs de l'est de la Xina i que el vehicle s'ha acabat estavellant contra una cafeteria. La camioneta portava bombones de gas i s'ha incendiat en el moment de l'accident, segons expliquen els testimonis. El foc ja ha sigut apagat.

Tres dels ferits estan en estat greu, segons han informat les autoritats locals. Una de les 18 víctimes és el mateix conductor.

Police in Shanghai say driver smoking while transporting gas tanks lost control of van and crashed into busy sidewalk, injuring 17 pedestrians. https://t.co/On4e5Y5dJb pic.twitter.com/3BAhlIE4FK