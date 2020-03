Trudeau tanca fronteres per als estrangers, excepte per als veïns nord-americans

El Canadà ha tancat aquest dilluns la seva llarga frontera amb els Estats Units per bloquejar l'entrada de ciutadans estrangers i residents no permanents i limitar així el risc de propagació del Covid-19, que al país afecta 350 persones, segons el balanç provisional. El veto exclou els nacionals amb passaport dels Estats Units, ha explicitat el primer ministre, Justin Trudeau, que des de la setmana passada està en quarantena després que la seva esposa, Sophie Grégoire, donés positiu per coronavirus. A més d'aquesta mesura, Trudeau va instar les persones a quedar-se a casa per ajudar a disminuir la propagació del brot.

Trudeau ha pres la decisió de blindar els gairebé 9.000 quilòmetres de frontera (comptant el tram que separa el Canadà d'Alaska) després que els dirigents de les províncies d'Ontario i el Quebec l'hi haguessin sol·licitat davant de l'escalada de casos positius als seus territoris i al fet que el número de morts passés en 24 hores d'un a quatre. "A mesura que el virus continua propagant-se, hem decidit prendre mesures cada cop més agressives per garantir la vostra seguretat i la de la vostra família", ha explicat el primer ministre, que ha assegurat que la restricció afecta només les persones però no les mercaderies. Per aquesta frontera passen el 75% de les exportacions canadenques.

El primer ministre ha justificat que "de moment" els ciutadans nord-americans quedin exempts del veto a entrar al país per l'especial relació dels dos països, tot i que ha afegit que en qualsevol moment es podrien dictar altres normes que sí que els afectarien.

En qualsevol cas, Trudeau ha instat els canadencs a seguir els consells de quedar-se a casa. Alhora ha avisat els que estan a l'estranger i vulguin tornar que ho facin ara que encara és possible, però els ha advertit que també tindran la frontera tancada en cas que presentin símptomes de la malaltia. Als estrangers que hagin arribat recentment, els ha demanat que s'autoimposin un aïllament de 14 dies per reduir riscos en cas que s'hagin encomanat.

En la mateixa compareixença, Trudeau ha anunciat un pla de xoc amb mesures per ajudar econòmicament els sectors més afectats.