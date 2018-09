Una tercera dona acusa el candidat de Trump al Suprem de conducta sexual inapropiada

Continua el degoteig de denúncies explosives contra el candidat de Donald Trump al Tribunal Suprem dels Estats Units. Una tercera dona ha acusat avui el jutge Brett Kavanaugh de participar en festes on grups de nois drogaven i violaven noies a principis dels anys 80.

L'aspirant el Suprem ha negat també aquesta nova acusació i l'ha titllat de "ridícula". "No sé qui és aquesta persona i el que diu no va passar", ha assegurat en un comunicat de la Casa Blanca.

Aquesta nova revelació i la identitat de la denunciant ha sigut anunciada des de Twitter pel seu advocat, Michael Avenatti, conegut per representar l'actriu Stormy Daniels, la suposada examant de Trump. En una declaració jurada, Julie Swetnick afirma que va veure Kavanaugh bevent "excessivament" i "tenint un comportament abusiu i físicament agressiu cap a les dones" en aquestes festes durant els seus anys d'institut.

"Recordo molt bé que els nois feien cua a fora de les habitacions de moltes d'aquestes festes esperant el seu 'torn' per estar amb les noies que hi havia a dins. Entre ells, hi havia Mark Judge i Brett Kavanaugh", diu Swetnick, de 55 anys. I afegeix que ella també va ser víctima d'una d'aquestes violacions col·lectives.

Avenatti ha assegurat que la seva clienta demana una investigació de l'FBI. Per la seva part, el Comitè de Justícia del Senat ha rebut la declaració de Swetnick i ha dit que l'està analitzant.

La nova denúncia arriba un dia abans del testimoni de Christine Blasey Ford, la primera dona que ha acusat Kavanaugh d'abús sexual, davant del Senat. El jutge també tindrà l'oportunitat de defensar-se després de les declaracions de Blasey Ford.

D'altra banda, dilluns passat una altra dona, Deborah Ramírez, de 53 anys, va explicar a la revista 'The New Yorker' que Kavanaugh li va posar el penis a la cara i la va obligar a tocar-lo sense el seu consentiment, en una festa que va tenir lloc als dormitoris de la Universitat de Yale.

Les denúncies de conducta sexual inapropiada contra Kavanaugh compliquen la seva ratificació com a jutge de la cort més alta del país. No obstant això, els republicans, amb el suport de Trump, afirmen que aprovaran la seva nominació en les pròximes setmanes.

Aquest terratrèmol polític, que un cop més posa a prova la força del moviment #MeToo, tindrà probablement conseqüències en les eleccions legislatives del novembre.