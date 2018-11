Dues dones indígenes de Nou Mèxic i Kansas, les primeres a arribar a la cambra baixa dels EUA

Les candidates demòcrates Deb Haaland, de Nou Mèxic, i Sharice Davids, de Kansas, han fet història aquest dimarts després de convertir-se en les primeres dones indígenes a ser escollides per a la Cambra de Representants dels Estats Units, segons dades provisionals.

Haaland s'ha imposat en el tradicionalment demòcrata primer districte de Nou Mèxic a la seva oponent republicana, Janice Arnold-Jones, amb el 59% dels vots –amb el 87% escrutat–. A aquest històric triomf s'hi suma el de Davids, que ha sigut escollida al tercer districte de Kansas amb el 53% dels vots per davant del seu oponent republicà, Kevin Yoder, amb el 100% dels vots escrutats.

Però les eleccions de mig mandat han deixat altres candidats per a la història, com les dues primeres congressistes musulmanes o el primer governador obertament homosexual.

Sharice Davids, indígena i lesbiana

Davids ha fet història avui de diferents maneres. Primer, en superar en la lluita pel tercer districte de Kansas Yoder, que havia complert quatre mandats al Congrés. Exlluitadora d'arts marcials i advocada, Davids és la primera dona nativa americana i la primera lesbiana triada per al Congrés.

540x306 La candidata demòcrata Sharice Davids celebra la victòria a Kansas / JIM LO SCALZO / EFE La candidata demòcrata Sharice Davids celebra la victòria a Kansas / JIM LO SCALZO / EFE

Més de 10.000 persones han servit a la Cambra de Representants i gairebé 1.300 al Senat en la història dels EUA, i cap ha sigut fins ara una dona indígena.

Ara, aquestes dues dones s'uniran als altres dos nadius americans que actualment serveixen a la Cambra de Representants: els republicans Markwayne Mullin i Tom Cole, tots dos d'Oklahoma, que han sigut reelegits, segons dades provisionals.

Alexandria Ocasio-Cortez, de servir còctels a ser la congressista més jove

Les eleccions de mig mandat han suposat un canvi radical en la vida d'Alexandria Ocasio-Cortez, que en menys de cinc mesos ha passat de servir còctels en un bar de Nova York a convertir-se en la congressista més jove de la història dels Estats Units, amb només 29 anys.

"Se suposa que les dones com jo no hauríem de presentar-nos a càrrecs polítics", afirmava aquesta jove llatina en el seu vídeo de campanya de les primàries del Partit Demòcrata per al districte 14 de Nova York, una circumscripció electoral a cavall entre Queens i el Bronx.

Ocasio-Cortez, nascuda al Bronx el 13 d'octubre del 1989 i de mare porto-riquenya, va guanyar el juny contra tot pronòstic la candidatura del seu partit al veterà congressista Joe Crowley, un pes pesant dels demòcrates que ocupava el seient des del 1999 i que era conegut com el Rei de Queens.

Crowley, que aspirava a substituir Nancy Pelosi com a líder dels demòcrates a la Cambra de Representants i fins i tot presidir-la, va perdre contra Ocasio-Cortez, que només disposava de 194.000 dòlars per a la campanya enfront dels 3,4 milions de pressupost del veterà congressista.

Ocasio-Cortez és la líder oficiosa d'un grup de candidates llatines conegudes com 'les insurgents' per haver-se enfrontat amb èxit a l'establishment demòcrata i que dona suport a polítiques com el Medicare per a tots els ciutadans, la universitat gratuïta o l'eliminació del Servei d'Immigració i Control de Duanes.

Rashida Tlaib i Ilhan Omar, les primeres congressistes musulmanes

Rashida Tlaib s'ha quedat sense oposició en la seva carrera per representar el districte 17 de Michigan i s'ha convertit en la primera dona palestinoamericana al Congrés, i una de les dues dones musulmanes escollida aquest dimarts, juntament amb Ilhan Omar, la primera candidata somaliamericana del Congrés.

540x306 La demòcrata Rashida Tlaib celebra amb la família a Detroit / REBECCA COOK / REUTERS La demòcrata Rashida Tlaib celebra amb la família a Detroit / REBECCA COOK / REUTERS

Tlaib es va fer famosa el 2016 quan va ser escortada durant un míting de Trump mentre feia preguntes al candidat, en què li preguntava si s'havia llegit mai la Constitució.

Omar, que va arribar als Estats Units com a refugiada, es va convertir el 2016 en la primera legisladora estatal somaliamericana del país.

Jared Polis, el primer governador obertament homosexual

El progressista Jared Polis s'ha convertit en el primer candidat obertament homosexual que arriba a liderar un estat en la història dels Estats Units gràcies al seu triomf a Colorado davant del republicà Walker Stapleton, segons les projeccions de diversos mitjans de comunicació.

Congressista a la Cambra de Representants des del 2009, Polis ha portat amb orgull la seva orientació sexual durant la campanya electoral i ha arribat a dir que la seva victòria permetria "posar-li un dit a l'ull" al vicepresident conservador Mike Pence, "que té una idea molt poc inclusiva dels Estats Units". Tot i que és el primer candidat obertament gai triat com a governador, un altre líder d'un estat dels Estats Units, el demòcrata Jim McGreevey, va revelar el 2004 que era homosexual mentre estava al capdavant de Nova Jersey, i l'actual governadora d'Oregon, la progressista Kate Brown, és obertament bisexual.