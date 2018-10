La caravana de centreamericans continua avançant per Mèxic

Uns 7.200 migrants centreamericans, la majoria hondurenys, continuen avançant per territori mexicà en la seva travessa-protesta cap als Estats Units. Després que divendres a la nit fossin bloquejats al pont de la frontera entre Guatemala i Mèxic per agents antiavalots, la columna va continuar avançant ahir. Alguns van esquivar els controls migratoris creuant el riu Suchiate en barques i d’altres van acceptar el requisit del govern mexicà de registrar-se i demanar asil al país per poder creuar el pas fronterer. La caravana avançava ahir -sota una estricta vigilància policial- per l’estat mexicà de Chiapas, on va rebre nombroses mostres de solidaritat.

Davant les amenaces de Trump, que ha advertit que desplegarà l’exèrcit a la frontera sud per aturar la caravana, les autoritats mexicanes han insistit als organitzadors que aturin l’avenç dels milers de dones, homes i criatures que s’han posat a caminar per fugir de la misèria i la violència. Fins i tot han posat a disposició dels migrants -que avancen sota un sol asfixiant- diversos autobusos que els traslladaran als albergs per a immigrants, cosa que ells han rebutjat per por que el grup es dispersi.

Amenaçats per Trump

Mèxic ha demanat ajuda a l’ONU per atendre els milers de migrants que continuen arribant al país per sumar-se a la caravana. El govern dels Estats Units va recordar ahir que quan arribin al seu territori seran detinguts i posteriorment retornats als països d’origen.