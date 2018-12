Els casos de VIH es disparen un 14% a la Xina en un any

La Xina ha reconegut que el nombre de persones que viuen amb el virus de la sida al país ha augmentat un 14%. S’han registrat fins a 100.000 casos nous durant l’últim any i per primer cop la via de transmissió principal és el sexe, cosa que marca una clara diferència amb el passat. La venda de sang i les transfusions fetes en pèssimes condicions d’higiene van provocar una autèntica epidèmia en algunes regions durant els anys 90.

La majoria dels nous contagiats són homes, pel fet que el col·lectiu homosexual és el principal grup de risc i perquè la prostitució també és un altre focus d’infecció. La falta d’educació sexual i d’informació sobre els perills de les malalties de transmissió sexual és una de les assignatures pendents de la formació a la Xina. Encara que, al contrari que a Occident, el sexe no es relaciona amb el pecat, hi ha molt pudor a l’hora de parlar d’experiències íntimes. Els pares no parlen de sexe amb els fills i als col·legis la informació es limita a breus classes sobre reproducció.

Igual que en molts altres països, les enquestes mostren que els joves s’informen sobre el sexe a través d’amics, xarxes socials i cinema porno. És la falta de consciència sobre el risc que suposa practicar sexe sense protecció el que augmenta els contagis, ja que no hi ha problemes per poder comprar preservatius. Es poden trobar amb facilitat i estan a la vista en parafarmàcies i supermercats. La Xina ha mantingut una estricta política de natalitat des de finals dels 70, i l’accés als anticonceptius estava garantit i subvencionat.

El col·lectiu LGTB és el principal grup de risc. L’homosexualitat no està perseguida a la Xina, però tolerància no vol dir acceptació: la discriminació existeix. Per això una àmplia majoria acaben casant-se i tenint fills per evitar la pressió familiar. La descendència que garanteix la continuïtat familiar és una de les tradicions més arrelades a la societat confuciana.

Matrimonis de conveniència

Es calcula que entre el 70% i el 90% dels homosexuals es casen amb dones. Fins i tot hi ha matrimonis de conveniència entre homosexuals i lesbianes per acontentar les famílies, però això implica un risc de contagi del VIH i el naixement de nens seropositius. Segons les estadístiques oficials, a la Xina hi ha 820.000 seropositius i només en el segon trimestre d’aquest any es van diagnosticar 40.000 casos nous.

Aquestes dades segurament no mostren la realitat, ja que el nombre de seropositius pot estar infradiagnosticat. El VIH i la sida segueixen sent tabú i estan estigmatitzats, cosa que dissuadeix moltes persones de fer-se voluntàriament les proves. El Centre de Control i Prevenció de Malalties estima que hi ha entre 200.000 i 400.000 casos no detectats.

Pequín també ha anunciat que s’ha reduït pràcticament a zero el contagi del VIH a través de les transfusions sanguínies. D’aquesta manera, intenta tancar un capítol negre de la seva història recent.

Màfies de la sang

A la dècada dels 90 milers de persones es van infectar amb el VIH en zones rurals, especialment a la província de Henan, a causa d’una campanya de donació de sang impulsada pels governs locals a la qual aviat es van sumar xarxes il·legals. Eren diners fàcils per als camperols. Les extraccions es feien sense les mínimes condicions d’higiene, compartint xeringues i sense anàlisi. El virus es va propagar amb rapidesa i va afectar pobles sencers.

El govern xinès va trigar a reconèixer el problema i fins i tot va perseguir les víctimes que van exigir responsabilitats. Fins al 1998 no va prohibir la venda de sang i el 2001 va xifrar entre 30.000 i 50.000 el nombre de víctimes, encara que altres fonts parlen de més de 200.000. I no va ser fins al 2003 que es va començar a introduir l’accés universal als medicaments antiretrovirals contra el VIH per tractar els supervivents.