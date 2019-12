Les cascades Victòria es buiden i es queden en un rajolí d'aigua

La pitjor sequera en un segle ha deixat sota mínims el cabalós riu Zambezi i l'espectacularitat de les cascades Victòria en una imatge de desolació. La tradicional caiguda d'aigua des de 100 metres de desnivell en aquest punt de la frontera de Zàmbia i Zimbàbue és avui un rajolí ara que la regió ha entrat a l'estació de pluges.

"En anys anteriors, quan s'assecava, no arribava a aquest punt. És la primera vegada que la veiem així", ha explicat a l'agència Reuters Dominic Nyambe, un venedor d'artesania turística de 30 anys al poble de Livingstone, a la part de Zàmbia. A l'altra banda de la frontera, a la localitat de Victoria Falls, la situació és semblant i ja no es veu la típica estampa de la falsa fumera que forma la caiguda de les aigües a les cascades i que han donat nom al Mosi-oa-Tunya, com es coneix en lozi, la llengua local, i que es pot traduir com El fum que trona.

651x366 Imatge presa el passat 4 de desembre, amb un Zambezi sota mínims que no cobreix les parets de les Victòria / MIKE HUTCHINGS / REUTERS Imatge presa el passat 4 de desembre, amb un Zambezi sota mínims que no cobreix les parets de les Victòria / MIKE HUTCHINGS / REUTERS

Les Victòria són les mítiques cascades on la llegenda situa la trobada entre l'explorador Stanley i el "doctor Livingstone, suposo", una atracció turística de primera magnitud per als visitants de l'Àfrica austral perquè valia la pena fer quilòmetres per desviar-se del camí i fer-hi parada i fonda. En aquesta temporada de l'estiu austral la postal és un simple record. No hi ha prou aigua i les parets imponents tradicionalment tapades per cortines espeses d'aigua ara es veuen nues, al descobert.

El Zambezi és un dels grans rius del món i durant l'època seca, que coincideix amb els mesos d'estiu de l'hemisferi nord, les seves aigües s'omplen de barcasses on els turistes practiquen el ràfting, un dels més espectaculars de tota l'oferta global, segons els entesos, pel desafiament que suposa superar els perills dels ràpids del riu i els cocodrils que esperen víctima mentre prenen el sol. Per als menys aventurers hi ha l'opció de passejar per sobre del quilòmetre de parets que són la frontera natural entre Zàmbia i Zimbàbue, o pujar en avioneta i ultralleuger per contemplar la magnitud de les cascades.

651x366 Les imatges superiors es van prendre el 17 de gener i les inferiors, el 4 de desembre / REUTERS Les imatges superiors es van prendre el 17 de gener i les inferiors, el 4 de desembre / REUTERS

L'Autoritat del Riu Zambezi assegura que té el cabal més baix des del 1995, molt per sota de la mitjana històrica, fins al punt que el president de Zàmbia, Edgar Lungu, parla de "recordatori cru del que provoca el canvi climàtic", tot i que els científics es mostren prudents a l'hora de trobar-hi una única causa perquè les sequeres són recurrents a la zona.