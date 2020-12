El científic nuclear va morir metrallat per una arma d'intel·ligència artificial, segons Teheran

Una metralladora controlada per satèl·lit amb "intel·ligència artificial" va matar el científic nuclear iranià Mohsen Fakhrizadeh el 27 de novembre, assegura la Guàrdia Revolucionària, el totpoderós cos d'elit militar del país. El científic conduïa el seu cotxe per una autopista als afores de Teheran amb una escorta formada per 11 guàrdies, quan l'arma li va detectar la cara i li va disparar 13 ràfegues de bales, ha assegurat a la premsa local l'almirall Ali Fadavi. La metralladora estava muntada en una furgoneta tipus pick-up marca Nissan i va ser tan precisa que no va ferir la dona del científic, que viatjava al seu costat. Els militars iranians afirmen que la metralladora estava controlada via satèl·lit i equipada amb una "càmera avançada i tecnologia d'intel·ligència artificial". La versió del govern iranià confirma el que van publicar fa set dies els mitjans del país. L'assassinat del científic ha generat una nova escalada a la regió i Teheran amenaça amb enriquir més urani com a resposta.

Fadavi també ha detallat que el cap dels guardaespatlles del científic va rebre quatre trets al cap quan es va tirar sobre la víctima per protegir-lo, i que en el moment de l'atac "no hi havia terroristes al lloc". Fakhrizadeh era cap de l’organització d’investigació i innovació del ministeri de Defensa, una de les figures de pes dins del règim dels aiatol·làs, tant des d’un punt de vista polític com, sobretot, científic. Les diferents agències d’intel·ligència occidentals veien Fakhrizadeh com el “pare de la bomba iraniana” i el mateix primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, l’havia citat en alguna ocasió com una de les figures clau del suposat armament nuclear de Teheran. Entre el 2007 i el 2012 cinc científics nuclears iranians van ser assassinats en atemptats, dels quals l’Iran va responsabilitzar Israel.

Les armes per control remot, des de rifles d'assalt fins a metralladores, han proliferat al Pròxim Orient en els últims anys. L’aiatol·là Ali Khamenei, líder suprem de l’Iran, ha promès venjar la mort del científic. Els analistes consideren que els assassins de Fakhrizadeh i els atacs recents contra grups recolzats per l’Iran són un intent d’Israel d’activar una resposta militar des de l’Iran, donant una excusa per a la guerra i deixant l’administració entrant del president electe dels Estats Units, Joe Biden, sense cap via per tornar a entrar a l’acord nuclear sobre l’Iran, que Trump va abandonar el 2018.