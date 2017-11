Les ciutats tenen pressa

Vint-i-cinc grans ciutats, inclosa Barcelona, han signat un compromís de neutralitat en carboni de cara al 2050. 7.494 ciutats que formen part del Pacte Global pel Clima s’han compromès a reduir 1.300 milions de tones de CO 2 d’aquí al 2030. Quinze estats i 455 ciutats dels Estats Units han signat el compromís We are still in (encara hi som). Ens cal un marc internacional per a l’Acord de París. I estats que impulsin legislació i finançament i que no trobin inconstitucional lluitar contra el canvi climàtic. Però no els esperarem. Hem de coproduir amb la ciutadania un nou model econòmic amb una transició justa en què ningú quedi enrere i cuidem els més vulnerables. Canviant radicalment el model de mobilitat, d’habitatge i de consum. Això va de salvar vides. Això va de canviar el model urbà. Anirem més ràpid i més lluny i ningú ens aturarà.