Una comissió del Parlament britànic titlla els directius de Facebook de "gàngsters digitals"

Facebook s'ha saltat deliberadament la legislació sobre privacitat i sobre competència i ha de ser regulat per tal que deixi de funcionar com una eina de manipulació electoral. Són les contundents conclusions d'una comissió d'investigació del Parlament britànic que titlla la companyia i els seus responsables de "gàngsters digitals".

L'informe sobre desinformació i notícies falses de la comissió acusa també Mark Zuckerberg, fundador de la xarxa social, d'haver obstruït la investigació, perquè va enviar altres directius de la companyia que no estaven en condicions de respondre les preguntes. També consideren que Facebook no va encarar els intents de Rússia de manipular processos electorals.

El president de la comissió, Damian Collins, ha advertit que "la democràcia està amenaçada per la pràctica malintencionada i indiscriminada de desinformar els ciutadans i adreçar-los 'anuncis foscos' de fonts no identificables a través de les grans xarxes socials que fem servir cada dia".

El document conclou que el sistema electoral britànic és vulnerable a la ingerència d'actors estrangers hostils, inclosos agents del govern de Rússia, interessat a desacreditar la democràcia. Per això insta el govern a establir una investigació independent sobre la manipulació electoral al referèndum d'independència d'Escòcia del 2014, al referèndum sobre el Brexit del 2016 i a les eleccions britàniques del 2017. El ministre de Cultura britànic, Jeremy Wright, té previst veure's amb Zuckerberg aquesta setmana.

La comissió ha abordat l'escàndol de recollida massiva de dades de l'empresa Cambridge Analytica que va esclatar el març del 2017. Segons va publicar el diari 'The Guardian', la companyia havia recopilat clandestinament les dades personals dels perfils de milions d'usuaris de Facebook per vendre-les a clients interessats a manipular els electors.

El comitè considera que això va ser possible perquè Facebook es va saltar les regulacions que havia acordat amb el govern dels Estats Units per limitar l'accés a les dades per part dels desenvolupadors. De fet, la comissió assegura que "l'escàndol de Cambridge Analytica va ser possible per les polítiques de Facebook".

L'informe, de 108 pàgines, diu que "Facebook continua escollint el benefici davant la seguretat de les dades i assumeix riscos per prioritzar el seu objectiu de fer diners amb les dades dels usuaris". També creu que la companyia només actua quan "es fan públiques serioses fuites". El document diu que Zuckerberg menteix quan diu que no han venut mai dades dels usuaris i que eludeix la seva responsabilitat com a màxim responsable de l'empresa. També estableix que Facebook fa servir la seva posició predominant al mercat per eliminar la competència.