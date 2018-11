La commemoració de l'aixecament universitari del 1973 a Atenes acaba amb una batalla campal

19 persones van ser detingudes dissabte a la nit a Atenes pels aldarulls que es van produir després de la marxa organitzada amb motiu del 45è aniversari de la revolta de la Universitat Politècnica, que va suposar la fi de la Dictadura dels Coronels. Inicialment hi va haver més detinguts, però aquests van ser detinguts per suposats delictes relacionats amb els aldarulls i per les ferides que van patir dos policies.

Segons la policia, 12.000 persones van sortir al carrer pacíficament sota el lema "Llibertat per al poble, mort al feixisme" des de les places de Syntagma i Omonia i l'entorn de la Politècnica, al barri d'Exarchia, conegut pel seu caràcter anarquista, i a prop de l'estació de metro Ambelokipi, al davant de la comissaria central de la policia. Les primeres detencions es van produir en aquest punt quan, al final de la marxa, un grup d'encaputxats va atacar uns policies amb extintors, pedres i pals. Els agents van respondre-hi amb gasos lacrimògens i granades eixordadores.

En paral·lel, el barri d'Exarchia es va omplir de barricades improvisades i desenes d'anarquistes van fer servir la Politècnica com a base, des de la qual van llançar als agents nombrosos còctels Molotov i altres objectes, com trossos de marbre arrencats de les parets de la institució.

Aquests carrers del centre d'Atenes van ser un camp de batalla durant unes tres hores, fins que la policia va poder controlar la situació amb granades eixordadores i dos camions amb canons d'aigua.

Es van viure enfrontaments similars en altres punts del país com Salònica, la segona ciutat de Grècia, i Patres, al Peloponès.

Un altre moment de tensió es va produir al davant de l'ambaixada nord-americana, quan uns manifestants van cremar la bandera dels Estats Units i van llençar ampolles de plàstic, cafès i ous a un grup de ministres, diputats i executius del partit governamental Syriza, entre els quals hi havia el secretari general, Panos Skurletis. Divendres una dotzena de joves d'extrema esquerra havien impedit que un grup d'alts càrrecs del govern i Syriza diposités una corona de llorer en honor dels caiguts.