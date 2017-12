El món condemna la decisió de Trump sobre Jerusalem

El govern de Donald Trump va rebre ahir una altra reprimenda de les Nacions Unides, la segona en una setmana, per la seva decisió de declarar Jerusalem capital d’Israel i de traslladar-hi l’ambaixada dels Estats Units en els pròxims anys, que ara és a Tel Aviv. L’Assemblea General va condemnar les dues accions en una sessió extraordinària. Una gran majoria de països, 128, van votar a favor de la resolució, 9hovan fer en contra, 35 es van abstenir -entre ells, els dos veïns nord-americans Canadà i Mèxic- i 20 no van emetre cap vot.

La resolució, sense referir-se a les accions de Trump, declara “nul i sense efecte” qualsevol canvi sobre l’estatus de la Ciutat Santa. La mesura no és vinculant però té un pes simbòlic important. A més, va arribar només tres dies després que els Estats Units fessin servir el seu poder de veto al Consell de Seguretat de l’ONU per impedir una altra resolució que buscava fer el mateix. Tots els altres membres del màxim òrgan de l’organització -14 països- hi van votar a favor.

Trump, el dia abans de la sessió de l’Assemblea General, va amenaçar que eliminaria l’ajuda internacional nord-americana a països que votessin contra la seva decisió sobre Jerusalem. “Ens prenen els nostres diners i després voten contra nosaltres -va assegurar des de la CasaBlanca-. Deixem que votin contra nosaltres, ens estalviarem molt, no em preocupa”.

L’ambaixadora nord-americana a l’ONU, Nikki Haley, ja havia fet aquesta advertència i ahir la va tornar a repetir durant el seu discurs abans de la votació davant els 193 països membres de l’ens internacional, situat a Nova York. “Aquest dia serà recordat -va advertir la diplomàtica-. Els Estats Units traslladaran la seva ambaixada a Jerusalem. Això és el que els nord-americans volen que fem. I és la decisió correcta. Cap vot a l’ONU la canviarà”.

Tanmateix, una majoria aclaparadora dels països van ignorar les amenaces. De fet, les paraules de Trump i Haley van produir l’efecte contrari en alguns països. Diplomàtics canadencs van admetre a la televisió israeliana Canal 10 que el seu país volia votar contra la resolució però va optar per l’abstenció per evitar ser vist com “el titella” de Trump.

Aïllament internacional

El vot és una clara mostra de l’aïllament dels Estats Units en la seva posició sobre Israel. L’ONU considera que la decisió sobre Jerusalem de Trump complica el procés de pau al Pròxim Orient. Els països àrabs i musulmans van fer un pas més la setmana passada: en una cimera a Istanbul, a Turquia, van afirmar que Washington havia perdut el seu rol en les negociacions de pau per la seva parcialitat.

D’altra banda, aquests 57 països també van declarar Jerusalem Oriental capital de l’estat de Palestina. I el president turc, Tayyip Erdogan -que s’ha erigit com el líder de la resposta musulmana a la decisió del govern nord-americà-, va anunciar que traslladarà l’ambaixada del seu país a aquesta part de la ciutat.

En el seu discurs del 6 de desembre, Trump va trencar amb dècades de política exterior nord-americana sobre el Pròxim Orient amb la seva decisió de proclamar Jerusalem la capital d’Israel. La Ciutat Santa -ho és per a les tres grans religions monoteistes: el judaisme, el cristianisme i l’islam- ha sigut sempre una qüestió espinosa i clau per aconseguir la pau entre Palestina i Israel. Tot i així, Trump va preferir complir una promesa electoral i ignorar tant les crides de la comunitat internacional perquè evités un pas contraproduent per a la regió com les possibles conseqüències violentes de la seva acció.