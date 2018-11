Condemnada per corrupció Imelda Marcos

Imelda Marcos, exgovernadora de Manila i vídua del dictador filipí Ferdinand Marcos, ha sigut declarada aquest divendres culpable de set delictes de corrupció comesos durant la dècada en què va exercir de dirigent de la capital del país, entre 1975 i 1986. Per cadascun dels càrrecs haurà de complir entre 6 i 11 anys de reclusió.

Marcos, de 80 anys, va desviar 200 milions de dòlars de l'erari públic cap als seus comptes privats que tenia oberts a entitats bancàries de Suïssa. A la lectura de la sentència no hi van assistir ni l'acusada ni cap dels seus representants legals, que encara poden apel·lar davant del Tribunal Suprem i Marcos pot mantenir el seu càrrec com a representant a l'Assemblea. Fins i tot ha anunciat la voluntat de presentar-se per a governadora d'Ilocos Nord, tradicional feu dels Marcos.

L'apel·lació de la sentència podria demorar el cas alguns anys en el lent sistema de justícia de les Filipines, ja que aquesta sentència d'ara respon a una demanda interposada pel Defensor del Poble l'any 1991 per violació de les lleis anticorrupció. Els magistrats han absolt la vídua del dictador de tres delictes de corrupció.

Ferdinand i Imelda Marcos van governar les Filipines des de les eleccions presidencials del 1965 fins que una revolta popular pacífica els va portar a l'exili el 1986. En la dècada dels 70 van imposar la llei marcial amb què es va justificar l'assassinat de 3.240 ciutadans, 70.000 empresonaments i tortures contra 34.000 persones, segons les estimacions d'Amnistia Internacional.

Ferdinand va morir a a les illes nord-americanes de Hawaii el 1989 i la seva vídua i els seus fills van tornar al país el 1992 per afrontar més de 400 processos judicials, encara que fins a aquest moment cap els ha portat a la presó.

Segons la Comissió Filipina de Bon Govern, la fortuna adquirida de manera il·lícita per la família Marcos "s'estima entre 5.000 i 10.000 milions de dòlars, la majoria ocults en comptes a l'exterior del país.