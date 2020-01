El coronavirus de Wuhan ja supera el nombre d'infectats per la SARS a la Xina

L'epidèmia provocada per un nou coronavirus avança en la seva ràpida escalada. De moment ja hi ha més de 6.000 infectats a la Xina, més que durant tota l'epidèmia de la SARS, els anys 2002 i 2003, i no s'espera que remeti almenys fins d’aquí deu dies.

Aquest dimecres s'han confirmat les dades de 162 morts i 6.055 infectats al país. A més, s'han comptabilitzat 9.239 casos sospitosos, persones que tenen símptomes però que encara no s'ha comprovat que tinguin el coronavirus 2019-nCoV. Unes 60.000 persones que han estat en contacte amb malalts estan sota vigilància. L'epidèmia de la SARS va contagiar a tot el món unes 8.000 persones (5.327 a la Xina continental) i en va matar prop de 800.

A Pequín, on la vida social ha desaparegut i la comunicació fora de l'entorn familiar passa per parlar amb una mascareta a la boca, el departament de Salut adverteix que no es pot abaixar la guàrdia. En una inusual roda de premsa, les autoritats han alertat de l'augment de casos i del risc que la infecció es propagui per la capital. De moment a Pequín ja hi ha 102 diagnosticats i una víctima mortal. Qualsevol treballador, privat o públic, que estigui en contacte amb clients –funcionaris, cambrers, venedors...– ha de portar mascareta.

L'anunci que l'hospital d'emergència construït per la SARS, als afores de la ciutat, es reobrirà per aïllar els casos del coronavirus si Pequín arriba a més d'un centenar de morts no ha ajudat a aixecar els ànims.

No n'hi ha hagut prou amb els més de mil quilòmetres que separen la capital de Wuhan per contenir l'epidèmia. Pequín és una de les destinacions preferides de milions de turistes xinesos que aprofiten les vacances de l'Any Nou Xinès per visitar la ciutat. Són especialment abundants els grups organitzats de persones de la tercera edat en el que és una espècie d’Imserso xinès, normalment finançat per les agrupacions locals del Partit Comunista. Des de dissabte passat s'han extremat les mesures per evitar aglomeracions i s'han tancat els llocs més turístics, com la Ciutat Prohibida, però la decisió ha arribat tard. Milions de turistes ja havien passat per Pequín la setmana anterior i ara se sap que el virus es transmet abans que apareguin els símptomes.

Alhora que la Xina incrementa les mesures de prevenció, més empreses se sumen al tancament temporal per evitar la propagació del coronavirus. Avui Starbucks anunciava que tanca 2.000 cafès, la meitat dels seus establiments en tot el gegant asiàtic. I la japonesa Toyota també ha decidit mantenir tancades les tres fàbriques que té a la Xina almenys fins al 9 de febrer. Apple també ha decidit prolongar les vacances d'Any Nou a les seves fàbriques fins aquesta data.

Des de fora de la Xina augmenten les alertes. L'aerolínia British Airways deixa de vendre vols directes, amb la Xina com a origen o destinació, fins l'1 de març. Iberia estudia una mesura similar amb els seus vols directes entre Madrid i Xangai.

La paràlisi també afecta la governança de la Xina. L'epidèmia ha provocat la suspensió de reunions provincials i ja es comença a especular sobre si s'anul·larà la reunió anual del Parlament, prevista per al març a Pequín. Es tracta de la principal cita política i reuneix l'elit del partit de tot el país.

'Fake news'

A més de l'epidèmia, les autoritats xineses intenten combatre les fake news. Amb missatges de mòbil adverteixen la població que no tingui en compte notícies de les quals no es pot comprovar l'origen. És un intent de combatre els rumors, que, malgrat la censura, es propaguen amb facilitat per les xarxes socials. La majoria especulen que l'origen del brot no és el mercat d'animals vius de Wuhan, sinó algun estrany virus propagat per algun enemic exterior. També es parla molt d'hipotètiques armes biològiques fabricades a l'Institut de Virologia de Wuhan.

Fora de la Xina s'han registrat casos d'infecció pel coronavirus en 16 països i s'ha confirmat la transmissió de persona a persona a Alemanya, el Vietnam, Taiwan i el Japó. El Japó ha començat a repatriar els seus ciutadans, i 200 ja han aterrat a Tòquio. Els Estats Units també: un avió amb 250 passatgers ha abandonat Wuhan. La Unió Europea també està organitzant la repatriació dels seus ciutadans, inclosos els espanyols.