Hospitals de Bèlgica demanen a sanitaris contagiats de covid-19 que continuïn treballant

Bèlgica ja és el país de la UE més colpejat pel coronavirus, amb més de 1.390 casos per cada 100.000 habitants. Gairebé la meitat dels llits de cures intensives ja estan plens i, veient el ritme d'hospitalitzacions, en només dues setmanes les 2.000 unitats de cures intensives del país centreeuropeu podrien estar ocupades. Amb aquest pessimisme s'expressava el portaveu del centre de crisi belga, Yves Van Laethem, que allargava així l'ombra d'un segon confinament absolut al país: "S'haurà de decidir aquest cap de setmana si s'ha de passar a un altre confinament total", va dir en declaracions a la cadena RTBF. Cada dia ingressen unes 500 persones als hospitals i el personal sanitari està, altre cop, al límit. Fins al punt que, a Lieja, una de les províncies més afectades d'Europa, han demanat als metges que han donat positiu de coronavirus però no tenen símptomes que continuïn treballant, segons ha explicat a la BBC el portaveu sindicat mèdic del país.

Segons les informacions de la cadena britànica, deu hospitals de la zona han demanat al personal que ha donat positiu de coronavirus però que no té símptomes que continuï treballant i el responsable de l'Associació de Sindicats de Metges de Bèlgica assegura que "no tenen elecció" si volen evitar que el sistema sanitari de la província no es col·lapsi els pròxims dies. A banda, segons l'associació que representa les infermeres que treballen al sector de les cures intensives, Siz Nursing, set de cada deu professionals estan a punt del col·lapse per la pressió assistencial. Segons les xifres del centre de risc de Bèlgica, Sciensano, actualment hi ha 5.260 persones hospitalitzades, 809 a l'UCI. A Charleroi, els metges han protestat despullats, per denunciar la desprotecció que senten en les condicions de treball en la segona onada.

Bèlgica, país d'Europa amb més incidència del virus

Les xifres al conjunt del país són alarmants. Segons el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), la incidència del virus a Bèlgica ha superat la de la República Txeca, que en té 1.379 casos per cada 100.000 habitants. Espanya està actualment en 446 casos per 100.000 habitants.

La regió de Valònia està sent especialment colpejada, amb Lieja a l'epicentre. Segons les dades de Sciensano, Lieja duplica les xifres nacionals, amb una incidència de 2.275 casos per cada 100.000 habitants. El districte d'Herve, supera els 4.000 casos. D'aquí que alguns mitjans com France 24 l'hagin qualificat de la ciutat més "contagiada" d'Europa. Entrevistat pel canal francòfon RTBF, el doctor Philippe Devos, de la unitat de cures intensives de l'Hospital CHU de Lieja, explica que un 2,5% de la població ha donat positiu de coronavirus, cosa que implica que al voltant d'un 5% està potencialment infectada perquè els laboratoris del país estan tan saturats que han deixat de fer testos als asimptomàtics. "Per donar una idea de la magnitud, als Estats Units la mitjana de població amb la malaltia activa és del 0,2%", diu Devos.

A Brussel·les, la situació també és especialment dramàtica, amb xifres similars a les de Valònia i amb un ritme de 100 hospitalitzacions diàries. Davant aquesta situació, el nou govern federal (que va prendre les regnes del país a principis d'octubre) ja ha hagut de decretar el primer toc de queda nacional des de la Segona Guerra Mundial i a Brussel·les i Valònia s'ha dictat el toc de queda de les 22 hores fins a les 6 hores. Però "si no es millora el cap de setmana, haurem de preparar-ho tot per a un confinament", deia Van Laethem dilluns.

"Prémer el botó de pausa de l'activitat social", demanava el viròleg Steven van Gucht del centre de crisi belga. I als carrers de la capital es nota, a les 16 hores d'un dia qualsevol entre setmana el barri europeu de Brussel·les acostuma a ser un constant tràfec de gent. La majoria d'oficines es concentren als voltants dels diversos edificis de les institucions europees i, per tant, també tots els bars, restaurants i perruqueries que funcionaris, lobbistes, polítics i periodistes freqüenten sempre atrafegats. Però aquesta setmana passejar aquesta hora pel barri europeu és fer-ho en solitari, entre edificis grisos i portes tancades sota les banderes onejants de la Unió Europea.