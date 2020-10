L'OMS aposta per un "camí del mig" i desaconsella els confinaments totals

¿S'han acabat els confinaments totals, malgrat tot? ¿L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha canviat la seva aproximació sobre com combatre de manera més efectiva la pandèmia? Les paraules de David Nabarro, enviat especial de l'organització per al covid-19, així ho suggereixen. O com a mínim suposen una modulació del missatge en relació amb els inicials de l'OMS davant del que ja es pot dir segona onada del virus, sobretot a Europa.

En declaracions fetes aquest diumenge a la britànica Spectator TV, Nabarro ha assegurat: "A l'Organització Mundial de la Salut no defensem els confinaments com a principal mitjà de control d'aquest virus. L'única vegada que creiem que es justifica un confinament és per donar-nos espai per respirar, donar-nos temps per reorganitzar, reagrupar, reequilibrar els nostres recursos, protegir els professionals de la salut que estan esgotats, però en general preferim no fer-ho". "Els confinaments només augmenten la pobresa", afegeix.

Too many restrictions damage people’s livelihoods and provoke resentment. But letting ‘Virus run wild’ will lead to lots of deaths as well as debilitating long-COVID among younger people.



A middle path is needed…. https://t.co/kSIG0ieGCw — Dr David Nabarro (@davidnabarro) October 9, 2020

De fet, tres dies enrere, des del seu blog, Nabarro –que afirma "que encara no hem passat el pitjor de la pandèmia"– ja apostava per aquest "camí del mig" entre els que demanen unes mesures estrictes, com les viscudes a Wuhan inicialment o per exemple a Espanya durant la primavera, i aquells que defensen aproximacions més relaxades per combatre el virus. Nabarro insisteix que el confinament només és una manera de guanyar temps per, mentrestant, "augmentat la capacitat de testar, de rastreig i per enfortir la teva organització local". I, de moment, "l'Europa Occidental encara no és aquí", potser amb l'excepció d'Alemanya, assegura.

Coexistència amb el virus

Amb el 90% de la població mundial encara susceptible de ser contagiada de covid-19, segons els càlculs de la mateixa OMS, Nabarro aposta per "aprendre a coexistir amb aquest virus d'una manera que no requereixi constants tancaments de les economies, però, al mateix temps, d'una manera que no s'associï a grans nivells de patiment i mort". Es tracta, apunta, de "contenir el virus i mantenir les economies en funcionament".

Les seves reflexions són especialment rellevants atès el creixent debat existent entre prioritzar l'economia o la salut pública. També són significatives perquè davant de l'augment de casos generalitzat a Europa, l'instint dels governs pot ser tornar als tancaments totals, del tot insostenibles econòmicament a mitjà o llarg termini.

Però el camí del mig que proposa Nabarro "requereix un alt grau d'organització per part dels governs i remarcables graus de compromís per a la gent, cosa que s'està demostrant prou difícil en alguns països". Per tirar endavant aquest pla es necessiten "equips molt ben organitzats de control local d'epidèmies". "La columna vertebral per controlar sempre aquestes infeccions és testar, el rastreig dels contactes i l'aïllament", explica.

Però també parla d'un segon factor, que impliqui els actors locals al màxim possible. "La millor manera de controlar els brots és fer-ho de manera local, no des d'un control central". I, finalment, amb la col·laboració de tota la societat i el seguiment de les mesures ja prou conegudes: distància física, ús de mascareta i rentat de mans, i protecció dels més vulnerables.

L'aposta de l'epidemiòleg de l'OMS coincideix també amb els plantejaments generals que fan els signants de la declaració de Great Barrington, que han promogut tres científics de rellevància mundial: Martin Kulldorff, de la Universitat de Harvard; Sunetra Gupta, d'Oxford, i Jay Bhattacharya, de Stanford. En el seu comunicat aposten pel que anomenen "protecció enfocada", adreçada als grups de risc, mentre que la resta, especialment els menys vulnerables, han de continuar amb la seva vida com fins abans de l'esclat de la pandèmia: "Aquells que no són vulnerables, immediatament han de reprendre la vida amb normalitat. Mesures senzilles d'higiene, com ara rentar-se les mans i quedar-se a casa quan estiguin malalts, s'han de dur a terme per reduir el llindar d'immunitat de ramat. Les escoles i universitats han d'obrir per un ensenyament en persona. Les activitats extracurriculars, com ara els esports, s'han de reprendre. Els adults i joves de baix risc han de treballar amb normalitat, en lloc de fer-ho des de casa. Els restaurants i altres negocis han d'obrir. Les arts, la música, esports i altres activitats culturals s'han de reprendre. La gent que es troba en màxim risc pot participar, si així ho vol, mentre la societat en conjunt gaudeix de la protecció atorgada als vulnerables per aquells que han desenvolupat immunitat de ramat".