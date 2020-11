Pfizer diu ara que l'efectivitat de la vacuna és del 95%

La cursa per la vacuna contra el covid-19 està desfermada. El gegant Pfizer, que la setmana passada va anunciar que el seu prototip era efectiu al 90%, ha assegurat aquest dimecres que és eficaç al 95% i que no té efectes secundaris greus, després de l'anàlisi del primer conjunt de resultats complets. El nou i sorprenent comunicat de la companyia sobre la vacuna –que encara no ha estat validada per cap comitè científic independent– té lloc dos dies després que la biotecnològica Moderna assegurés que la seva candidata tenia una eficàcia, d'acord amb les primeres anàlisis encara provisionals, del 94,5%.

La multinacional nord-americana, que ha treballat en col·laboració amb la biotecnològica alemanya BioNTech, informa que "en els pròxims dies" demanarà l'autorització d'emergència davant de la Food and Drug Administration, el regulador dels Estats Units, per començar a utilitzar-la. En els mateixos pròxims dies també es faran els mateixos tràmits davant de la resta de reguladors mundials, previ enviament de les dades sobre seguretat i eficàcia. En aquest sentit, pel que fa a la seguretat de la vacuna, s'han identificat només problemes lleus de fatiga i mal de cap en el 2% dels voluntaris.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints. — Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020

L'esperançadora conclusió ha tingut lloc després que s'hagi dut a terme l'anàlisi d'eficàcia final, segons la qual "ha complert tots els criteris principals d’eficàcia de l’estudi". Així, la taxa d'efectivitat de la vacuna seria del 95% "en participants sense infecció prèvia" i també per a voluntaris "amb infecció prèvia", en cada cas mesurat a partir dels 7 dies posteriors a la segona dosi. La vacuna de Pfizer s'ha d'administrar en dues dosis, amb tres setmanes de diferència, fet que implica un molt elevat grau d'immunitat 28 dies després de la primera inoculació.

Les dades es basen en el registre de 170 casos de covid-19, tal com s’especificava al protocol de l’estudi. D'aquests, 162 es van detectar en el grup dels que van rebre un placebo. Només 8 van tenir lloc en el grup control que va rebre el prototip. "L'eficàcia va ser coherent en funció de la demografia de l'edat, el gènere, la raça i l'ètnia", assegura la informació facilitada per la farmacèutica. Una altra dada en principi molt positiva és que "l'eficàcia observada en adults de més de 65 anys va ser superior al 94%." Pel que fa als casos greus d'infeccions, nou van tenir lloc entre els que van rebre el placebo i un en el del prototip.

L'assaig clínic de fase III de Pfizer i BioNTech s'ha dut a terme a tot el món, amb la participació de 41.135 persones –que a data del 13 de novembre ja havien rebut la segona dosi– de 150 llocs dels Estats Units, Alemanya, Turquia, Sud-àfrica, el Brasil i l'Argentina. El 41% tenien entre 56 i 85 anys. L'estudi clínic continuarà encara durant dos anys per monitoritzar qualsevol problema. Pfizer espera produir fins a 50 milions de dosis de la vacuna aquest any i fins a 1.300 milions de dosis a finals del 2021.

La distribució i aplicació de la vacuna de Pfizer, però, presenta seriosos reptes logístics, ja que s'ha de conservar en ultrafred, a uns 80 graus sota zero, i només es conserva en frigorífics convencionals uns cinc dies (entre 2 i 8 graus de temperatura). Si finalment s’autoritza utilitzar-la, el focus canviarà immediatament sobre la manera de distribuir-la. Pfizer s'ha compromès a enviar la vacuna en caixes especials de 1.000 a 5.000 dosis farcides de gel sec i equipades amb sensors habilitats per GPS. La vacuna de Pfizer es pot emmagatzemar en congeladors convencionals fins a cinc dies o en els refrigeradors especials fins a 15 dies, sempre que es reposi el gel sec i les caixes no s’obrin més de dues vegades al dia.