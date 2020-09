Johnson ordena tancar restaurants i pubs a les 22.00 h per combatre el covid

Un cop més, Boris Johnson redissenya el full de ruta de la lluita contra el coronavirus. El primer ministre britànic ha anunciat aquest migdia a la Cambra dels Comuns –i aquesta nit ho farà en un discurs televisat per a tot el país– un seguit de noves mesures restrictives de les llibertats i els moviments individuals destinades a alentir el nivell dels contagis, especialment a Anglaterra, on es doblen cada set dies des de principis de setembre. Unes mesures que, ha dit, "cal assumir que estaran en vigor durant sis mesos". El Regne Unit es troba en un "moment perillós" i per això cal "actuar ara per evitar conseqüències més greus posteriorment".

El tancament dels pubs, bars i restaurants a les 22.00 hores i el servei només a les taules; la recomanació de tornar al teletreball en aquells casos que sigui possible –tan sols dues setmanes després d'haver encoratjat la població a tornar a les oficines i omplir el centre de les ciutats–; evitar el màxim possible les interaccions socials; multes de fins a 240 euros per no dur mascareta o per violar la prohibició de reunions de més de 6 persones, i no autoritzar el retorn del públic als espectacles esportius des de l'1 d'octubre, com s'havia anunciat, són algunes de les noves directrius que Johnson ha posat damunt de la taula. "No es tracta, però, d'un retorn al confinament total del mes de març", ha dit, intentant suavitzar les restriccions davant d'una població que entoma les noves directrius entre el cansament i el desconcert.

Aquestes mesures, d'altra banda, hi ha algunes ciutats angleses, com Bolton, que ja les apliquen des de fa dues setmanes, o Leicester des de fa tres mesos, sense que els nivells dels contagis es redueixin, cosa que fa témer que sigui necessari endurir-les encara més.

El discurs de Johnson als Comuns ha tingut lloc 24 hores després que els caps mèdic i científic d'Anglaterra, Chris Witthy i Patrick Vallance, advertissin que si el nivell de contagis no s'alenteix i es redreça i es redueix l'ascens de la corba, a mitjans d'octubre es podrien registrar fins a 50.000 nous casos diaris, unes dades que conduirien un mes després a un nombre diari de morts superior als 200.

El govern Johnson es troba dividit entre els que critiquen l'impacte econòmic de les decisions anunciades i els que aposten per imposar-ne d'encara més dures. Aquesta divisió també s'ha vist entre els diputats conservadors. A més, 32 científics, acadèmics i metges han escrit al primer ministre per instar-lo a "fer un pas enrere" i "reconsiderar fonamentalment" la resposta del govern a la pandèmia.

Mesures bàsiques introduïdes: El govern demana el retorn al teletreball. En els serveis públics clau i en totes les professions on no és possible treballar a casa s'ha de continuar assistint als llocs de treball. A partir de dijous, tots els pubs, bars i restaurants només poden servir a taula, excepte els menjars per emportar. Tota l'hostaleria, a més, ha de tancar a les 22.00 h. S'amplia l'obligatorietat de fer servir mascaretes per a totes les botigues, tots els usuaris de taxis i vehicles de lloguer privats i tot el personal i els clients en hostaleria interior, excepte quan estiguin asseguts en una taula per menjar o beure.

L'extensió de les mesures imposades a Anglaterra tenen una translació a Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, després que aquest matí s'hagi reunit per primera vegada en quatre mesos el comitè Cobra, de seguiment de la crisi sanitària, per intentar coordinar les accions a totes les Illes.

Superada la barrera dels 4.000 casos diaris

D'altra banda, 4.368 persones van donar positiu dilluns pel coronavirus, i hi va haver 11 defuncions. En aquest context, el Comitè Mixt de Bioseguretat del Regne Unit ha recomanat que el nivell d’alerta covid-19 torni a passar del nivell tres al quatre, per primera vegada des del 19 de juny. Aquest nivell d'alerta significa que la transmissió del virus és "alta o augmenta exponencialment".

A Irlanda del Nord la primera ministra, Arlene Foster, ha anunciat que es prohibeix la reunió de membres de dues unitats familiars, tant en locals exteriors com interiors.

Mentrestant, documents publicats per la premsa escocesa aquest dimarts suggereixen que Nicola Sturgeon pot anunciar en les pròximes hores mesures encara més dures que a Anglaterra, amb l'ordre d'un tancament de serveis de contacte proper, com ara perruqueries, cinemes, casinos i altres llocs d’entreteniment.