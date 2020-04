El trasllat de Boris Johnson a l'UCI amplifica la magnitud de la crisi al Regne Unit

Boris Johnson continua aquest dimarts al matí a la unitat de cures intensives de l'Hospital Saint Thomas, al centre de Londres, on va ser traslladat dilluns al vespre després que la seva condició empitjorés. Dimarts a primera hora no hi ha encara cap comunicat oficial sobre el seu estat ni la seva evolució al llarg de la nit. Algunes informacions que apunten diferents mitjans, entre d'altres la BBC i Sky News, indiquen que abans de ser traslladat a l'UCI, al voltant de les set de la tarda, va rebre oxigen i que els metges van preferir portar-lo a la secció de crítics davant la possibilitat que necessités l'assistència de ventilació mecànica.

En aquest sentit, i d'acord amb la informació que publica aquest dimarts al matí The Times, Johnson només hauria necessitat quatre litres d'oxigen, quantitat molt per sota del llindar normal de 15 litres que requereix un pacient amb coronavirus i dificultats per respirar, fet que suggeriria que el seu estat no és tan greu com el d'altres ingressats en UCIs.

Encara que pot resultar comprensible que des que el primer ministre britànic va anunciar que havia emmalaltit, el 27 de març, Downing Street hagi intentat rebaixar l'alarma, els fets de les últimes hores més aviat demostren que ha estat un enfocament voluntariós, fins i tot amb elements de negació, davant de la seriosa realitat a què s'enfronta el cap de govern del Regne Unit.

Una negació de la realitat fins i tot per part del mateix Johnson. Divendres passat, en un comunicat a Twitter, el premier va assegurar que continuava patint "símptomes lleus" i aquest dilluns, d'acord amb la versió del seu portaveu, fins i tot va continuar despatxant els afers habituals del govern des del llit de l'hospital. Per aquest motiu, el xoc emocional que ha rebut el Regne Unit amb l'ingrés a l'UCI del cap de govern –en els pitjors moments de la història britànica des de la Segona Guerra Mundial– és encara més accentuat.

A hores d'ara, Dominic Raab, ministre d'Exteriors i primer secretari d'estat, té ordres del mateix Johnson de substituir-lo a l'hora de prendre les decisions per continuar la tasca de govern. Però, tot i que –d'acord amb la versió del mateix Raab– la petició li va fer el premier abans de ser traslladat a l'UCI, el país no pot deixar de preguntar-se no només si el timó de la nau està en bones mans, sinó si està en mans d'algú realment.

La crisi del coronavirus i l'estat de confinament relaxat en què viu el Regne Unit s'han de revisar dilluns vinent. Sembla que hauran de ser els científics, i no pas els polítics, qui la prenguin, sobretot si Johnson continua algunes dies més fora de joc. O, de fet, justament per això.

Reaccions mundials

Evidentment, l'empitjorament de l'estat de salut del premier Johnson i el seu trasllat a l'UCI han desfermat una allau de mostres de simpatia i desitjos de ràpida recuperació d'altres líders mundials.

El president dels Estats Units, Donald Trump; el del govern espanyol, Pedro Sànchez, el de la república francesa, Emmanuel Macron; el primer ministre del Japó, Shinzo Abe; el del Canadà, Justin Trudeau; la canceller alemanya, Angela Merkel; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el negociador en cap de la Unió Europea per al Brexit, Michel Barnier (que també pateix coronavirus), han estat alguns dels que han expressat preocupació per l'estat de Johnson i desitjos de recuperació a través de les xarxes socials.

I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

To my dear friend @BorisJohnson , my thoughts and prayers are with you and your family, as you fight for a swift recovery. The people of Japan stand with the British people at this difficult time. — 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 7, 2020

Mi solidaridad y deseos de una pronta recuperación para el primer ministro @BorisJohnson. Son días difíciles para nuestros países, pero desde la fortaleza y unidad lograremos vencer esta batalla.

Un abrazo a todo el pueblo británico. #EsteVirusLoParamosUnidos #StrongerTogether — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2020

Tota la classe política britànica també s'ha sumat, de manera unànime, als mateixos desitjos de ràpida recuperació per a Johnson.