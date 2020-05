Un estudi mèdic detecta el covid-19 a França ja a finals de desembre

Els contagis de covid-19 a França no van començar a finals de gener, com apuntaven les dades que hi havia fins ara, sinó al desembre com a mínim, segons una investigació que han portat a terme metges francesos. El responsable de cures intensives dels hospitals Avicenne de Bobigny i Jean Verdier de Bondy, Yves Cohen, ha explicat a France Info que el seu equip ha detectat un cas del passat 27 de desembre, després d'una feina retrospectiva amb els test PCR que es van realitzar en aquests centres entre desembre i gener a 24 pacients amb pneumònia.

Es tracta d'un home d'uns cinquanta anys que va ingressar el passat 27 de desembre a l'hospital i no havia fet viatges que permetin suposar que va contraure la infecció a l'estranger. Va estar malalt quinze dies i va contagiar els seus fills. Però la hipòtesi dels facultatius és que va ser la seva dona, que era asimptomàtica, l'origen del contagi de la família, ja que treballava en una peixateria on hi ha clients d'origen xinès. Per tant, encara es desconeix qui va ser el pacient zero a Europa.

Fins ara, el primer cas detectat a tot el continent europeu era precisament el que es va detectar a França el 24 de gener, en concret un home procedent de la província xinesa de Hubei, origen del brot. Però el positiu del pacient del 27 de desembre indica que el coronavirus podria haver arribat a Europa molt abans i que es desconeix encara quin seria el pacient 0 europeu.

Les conclusions dels facultatius francesos sobre el cas del 27 de desembre es publicaran en un article la setmana que ve, i l'Agència Regional de Sanitat de l'Illa de França analitzarà aquestes hipòtesis, segons Efe.

Des de l'inici de la pandèmia, la identificació i el recompte de casos de covid-19 han estat complicats, i els experts sospiten que hi pot haver molts més casos dels detectats. Per aquest motiu, professionals en diversos països intenten ara reconstruir els encerts i els errors en la identificació de la infecció.

A banda del descobriment d'aquest equip francès, també a Itàlia diversos científics creuen que es van produir infeccions no detectades abans de la primera registrada, el passat 30 de gener. Concretament, investiguen si el nombre de casos de pneumònia greu i grip registrats a la regió de la Llombardia l'últim trimestre del 2019, més alt de l'habitual, és indicatiu de casos de covid-19 no identificats. Alguns d'aquests pacients van morir.

"Volem saber si el virus ja era a Itàlia el desembre del 2019, i si hi era com és que no es va detectar durant un període de temps relativament llarg", va explicar a Reuters Adriano Decarli, epidemiòleg i professió a la Universitat de Milà.