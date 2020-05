El Regne Unit ja supera en víctimes Itàlia, amb més de 32.000 morts

Les xifres no donen treva al Regne Unit. Les dades de l' Oficina Nacional d'Estadística (ONS) d'Anglaterra i Gal·les fetes públiques aquest dimarts al matí confirmen que el nombre de morts per coronavirus fins al 27 d'abril és de 29.648. Si s'hi afegeixen els que s'han registrat a Escòcia i Irlanda del Nord fins a la mateixa data, el total puja a 32.313, d'acord amb els càlculs fets per l'agència Reuters. És la pitjor dada del continent europeu, per davant ja d'Itàlia (29.079) i d'Espanya (25.613).

Les 32.313 defuncions són una xifra significativament superior a la que actualment facilita el ministeri de Sanitat cada dia (28.784 fins dilluns a les 17.00), perquè només hi compta les víctimes que han donat positiu en un test per covid-19. En canvi, les de l'ONS inclouen totes les persones a les quals s'esmenta, al certificat de defunció, el covid-19 com a possible causa de la mort. Però ara mateix la xifra de 32.313 defuncions ja està desfasada, perquè Estadística acumula set dies de retard entre que tanca el recompte setmanal i fa públiques les dades.

Les noves xifres també presenten una doble lectura pel que fa a hospitals i residències. Mentre que als centres sanitaris la pressió s'està reduint cada vegada més, i l'última setmana el nombre de víctimes ha caigut de manera sostinguda, als geriàtrics els morts han continuant augmentant. La setmana passada van ser 3.000 víctimes, quasi el 50% més que l'anterior.

Aquestes xifres fan que el govern de Boris Johnson sigui molt caut a l'hora de parlar de desconfinament. En tot cas, serà molt gradual. Les etapes no se sabran fins diumenge, quan el premier s'adreçarà al país per comunicar quin és el full de ruta a seguir. La pressió econòmica per començar a obrir el país és cada vegada més gran, després que el ministre d'Economia, Rishi Sunak, hagi advertit aquest dilluns que més de la meitat dels adults del país, 27 milions de persones, es mantenen gràcies al Tresor públic, una situació que ha qualificat "d'insostenible".