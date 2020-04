Brussel·les planteja reobrir fronteres per grups de persones

Diversos països europeus entren o ja han entrat en l'etapa de desconfinament en què comencen a permetre reobertures de botigues, tornada a les escoles i fins i tot reunions personals, com a Àustria, on a partir d'aquest divendres es permetran les reunions de fins a 10 persones. Una altra de les grans conseqüències del confinament és el tancament de fronteres dins de la UE, amb controls fronterers que limiten els viatges que no siguin essencials o per comerç de mercaderies. Per això, i amb els ulls posats a la temporada d'estiu, la Comissió Europea i els ministres de l'Interior ja pensen com aixecar aquests controls fronterers. Aquest dimarts s'han reunit per videoconferència amb la comissària d'Interior, Yilva Johansson, i han acordat fer-ho de manera coordinada i gradual, encara que no homogènia per les inevitables diferències entre estats. Johansson ha posat sobre la taula l'opció de començar a permetre el moviment de persones per grups.

Johansson no ha donat més detalls de com es configurarien aquests grups, però ha explicat que els pròxims dies la Comissió Europea publicarà la guia de recomanacions per fer-ho. Ha afirmat que podrien començar a permetre's moviments "per grups" i per "motius concrets". Aquest dimecres els comissaris discutiran sobre l'impacte en el turisme i la mobilitat de la pandèmia. Els vint-i-set caps d'estat i de govern ja van donar la setmana passada llum verda a un full de ruta per al desconfinament que parla de protegir certs grups de persones més vulnerables, sobre els quals s'allargarien les restriccions. En aquest sentit, el document remarca que l'obertura de fronteres ha de ser "gradual" i donant prioritat a treballadors que han de travessar fronteres o que treballen per temporada. Així ho ha remarcat Johansson, que ha explicat que és essencial que els estats veïns es coordinin per tenir un nivell similar de restriccions quan són fronterers.

Això sí, sempre des de la prudència. A l'hora d'aixecar fronteres els ministres de l'Interior han detallat avui que cal ser "molt prudents" per evitar un rebrot de la pandèmia, i per això la mateixa Comissió Europea ja ha advertit que no s'ha de començar el desconfinament si no s'ha estabilitzat abans a la baixa el nombre de contagis. Brussel·les intenta coordinar les accions dels estats membres, que ja han anat prenent decisions de manera unilateral tant per implementar restriccions com per aixecar-les. I, pel que fa a la reobertura de fronteres, es tem que pugui provocar discriminació entre ciutadans, perquè certs estats (com ha insinuat Àustria) podrien permetre per exemple l'entrada només de turistes provinents de països menys afectats. Per això els ministres s'han compromès a coordinar mesures.

D'altra banda, els titulars d'Interior també han discutit sobre l'ús d'aplicacions de mòbil per al seguiment de la pandèmia. Han reconegut que es tracta d'eines útils per controlar el desconfinament i evitar nous brots, però han insistit que han de ser sempre voluntàries i consentides per l'usuari, ja que requereix l'ús de les seves dades privades. Països com el Regne Unit ja tenen a punt una versió de prova i Espanya també ha assegurat que n'estudiaria l'ús.