El govern espanyol estudia controlar pel mòbil els moviments dels contagiats per coronavirus

Amb la corba començant-se a doblegar, el govern espanyol estudia nous mecanismes per intentar controlar la propagació de contagis de coronavirus en el que anomena la fase de "desescalada", quan es comenci a aixecar la restricció de moviments. I un dels sistemes que hi ha sobre la taula és el control de moviments dels contagiats a través del mòbil, un mètode que ha tingut èxit en països asiàtics com Corea del Sud i, sobretot, Singapur. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campos, no ha descartat aquest dilluns la utilització de la geolocalització dels telèfons mòbils, així com mètodes més avançats com l'activació de Bluetoth. En roda de premsa telemàtica des de la Moncloa, Campo ha dit que és una de les mesures que s'estan "estudiant" perquè en situacions de crisi sanitària la salut pública passa per davant a les restriccions habituals de les normes de protecció de dades.

"L'Agència de Protecció de dades ens diu que no hi ha vulneració quan es tracta d'una situació com aquesta i ens sembla raonable que qual algú és positiu i és reticent [a confinar-se] establim algun mecanisme", ha apuntat acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Campo també s'ha referit a la possibilitat d'obligar a aquells positius que no vulguin aïllar-se en equipaments públics i hotels que les autoritats planegen habilitar per a contagiats asimptomàtics o lleus. I en la línia del que ja va advertir Marlaska diumenge, Campo ha dit que "l'estat d'alarma no rebaixa l'estat de dret i, en supòsits com aquests, demanarien els informes pertinents per actuar.