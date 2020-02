El coronavirus manté la Xina paralitzada

Zhao Xia treballarà tota la setmana des del seu domicili a Pequín. La seva empresa –de màrqueting i organització d'esdeveniments– li va notificar que no reobriran les oficines fins al 10 de febrer a causa de l'epidèmia de coronavirus, que ja ha causat almenys 361 morts i 17.205 infectats a tot el país. Sense moure's de casa, aquesta llicenciada en empresarials haurà d'enviar un informe diari de la feina feta i ha d'estar disponible per a videoconferències si és necessari.

Jia Fen, una professora de mitjana edat, ni tan sols ha tornat a Pequín. S'ha quedat a la casa familiar de Taiyuan, a la província de Shanxi, al nord del país, on va viatjar per les festes de l'Any Nou Xinès la setmana passada. Manté el contacte amb els seus alumnes a través de Weechat, l'aplicació estrella a la Xina, que li permet penjar exercicis online i fer xats o videotrucades per resoldre dubtes. Si hagués tornat a la capital no hauria pogut anar a la feina ni sortir de casa en almenys dues setmanes, el període d'incubació del coronavirus.

El retorn a la vida normal a la Xina trigarà a produir-se. Encara que en teoria el 3 de febrer finalitzaven les vacances d'Any Nou, que ja s'havien ampliat quatre dies, la majoria de grans ciutats i províncies les han allargat una setmana, fins al dilluns 10, o directament fins al dia 17. L'objectiu és mantenir la població reclosa als seus domicilis per evitar els contagis. Les escoles i universitats continuaran tancades, sense ni tan sols data prevista d'obertura.

El comunicat diari de la Comissió Nacional de Salut evidencia que l'epidèmia segueix propagant-se de manera accelerada. Diumenge van morir 57 persones, davant de les 45 del dia anterior. El nombre de malalts diagnosticats també fa salts de gegant cada dia: diumenge eren 2.829 persones més que el dia anterior. És a dir, que en un sol dia va haver-hi més nous infectats que en tot el primer mes del brot, fins al 27 de gener.

Mentrestant, el govern xinès reconeixia que el país necessita urgentment subministraments mèdics de protecció, incloent-hi mascaretes sanitàries.

Cap retorn a la normalitat

Aquesta setmana comença un període crític: molts viatgers han tornat a les seves ciutats de residència i es multiplica el risc de contagi. Durant el cap de setmana s'ha viscut una autèntica operació retorn i als problemes logístics habituals s'hi han sumat els sanitaris. Els controls de temperatura per detectar malalts s'han generalitzat per tot el país, així com les mesures d'higiene per desinfectar les instal·lacions d'estacions i aeroports.

A Pequín s'ha imposat el control de temperatura als passatgers en tots els punts d'entrada i sortida de la ciutat. I al caos habitual a les estacions s'hi han afegit les llargues cues per detectar possibles símptomes de la malaltia.

Però malgrat el retorn de milers de residents, els carrers de Pequín continuen buits. La majoria comerços i restaurants estan tancats. Des de les estacions de tren i els aeroports la gent ha anat directament a recloure's a casa seva, i a l'arribar estan obligats a informar d'on venen i si pateixen algun símptoma, com ara febre o tos.

Si els viatgers provenen de la província de Hubei se'ls fa un seguiment exhaustiu, però a tots se'ls recomana quedar-se a casa 14 dies, el temps màxim d'incubació de la malaltia. El govern municipal ha establert els controls a les comunitats de veïns com la pedra angular del sistema de prevenció.

Algunes empreses han programat una tornada a la feina esgraonada. Els empleats que no han sortit de la ciutat es reincorporen aquest dilluns, però se'ls farà controls de salut diaris. Els que han viatjat aquest dies no tornaran a treballar fins al dia 17.

L'epidèmia comença a deixar empremta en l'economia. Després de les vacances les borses han obert avui amb una davallada generalitzada, malgrat la injecció de liquiditat de 157.000 milions d'euros que va anunciar el Banc Central.

A Wuhan, l'epicentre del brot del coronavirus, l'exèrcit es fa càrrec per primera vegada del repartiment de subministraments de primera necessitat per garantir que arribin a tot arreu. La televisió estatal ha informat que ja ha distribuït 200 tones de productes als supermercats. El nou hospital, Huoshenshan, que s'ha construït en menys de deu dies, ja ha rebut els primers malalts. I dijous s'obrirà el segon.