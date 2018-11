“El cos del periodista saudita va ser dissolt amb àcid”

El cos del periodista saudita Jamal Khashoggi va ser dissolt amb àcid després de ser assassinat a l’interior del consolat de l’Aràbia Saudita a Istanbul el 2 d’octubre. Ho va assegurar un alt assessor del govern turc ahir, quan fa un mes de la desaparició del reporter i encara no s’han trobat les seves restes.

“Sabíem que el cos de Khashoggi havia sigut desmembrat, però ara veiem que no només va ser esquarterat sinó que el van dissoldre”, va afirmar Yasin Aktay, assessor de la direcció del partit que governa a Turquia -l’islamista AKP, que encapçala Recep Tayyip Erdogan-, en declaracions al diari turc Hurriyet. “D’acord amb les últimes informacions, la raó per la qual el van tallar a trossos va ser poder-lo dissoldre més fàcilment. L’objectiu era no deixar rastre del cos”, va insistir Aktay, que era amic de Khashoggi, deixant entendre que serà impossible trobar les restes del periodista mort encara que es busquin insistentment.

És la primera vegada que una autoritat turca parla sobre què se n’ha fet del cos de Khashoggi, que continua sent una de les grans incògnites no resoltes del cas. De fet, els investigadors turcs van plantejar fa temps aquesta teoria -l’ús d’àcid per dissoldre el cadàver-, i fins i tot van buscar possibles restes a la residència del cònsol saudita, que és a pocs metres de la legació diplomàtica i on es creu que el cos del reporter va ser traslladat. Però diversos experts en medicina forense han qüestionat aquesta hipòtesi perquè, segons asseguren, dissoldre un cos amb àcid no és tan fàcil: es pot tardar mesos.

El dia que Khashoggi va entrar al consolat, el 2 d’octubre, diversos vehicles es van traslladar de la legació diplomàtica fins a la residència del cònsol, s’hi van estar durant unes tres hores i després van marxar. Així mateix, els investigadors turcs han comprovat que, aquella nit, almenys un d’aquests vehicles va viatjar fins a un bosc que hi ha al nord d’Istanbul. ¿És allà el cadàver?

L’Aràbia Saudita va informar inicialment que el cos de Khashoggi va ser embolicat amb una catifa i entregat a un “col·laborador local”, després que morís al consolat durant una discussió. El fiscal en cap saudita, Saud el-Moyeb, va viatjar aquesta setmana a Turquia, però no va ratificar aquesta versió.

Per la seva banda, la fiscalia turca va informar dimecres que Khashoggi va ser estrangulat tan bon punt va entrar al consolat saudita i que després el seu cadàver va ser esquarterat. Amb tot, no va donar cap detall sobre el destí de les restes humanes del reporter. Es va limitar a destacar que les investigacions continuen.