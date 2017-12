Detingut un home per atropellar 12 persones a Austràlia

Un vehicle ha atropellat una multitud aquest dijous al centre de Melbourne, a Austràlia, deixant almenys diversos ferits, segons les primeres informacions.

Es desconeix encara la gravetat de les ferides, però es coneix que l'home hauria colpejat almenys 12 persones, entre elles un nen.

La policia ha detingut el conductor del cotxe, que va atropellar diverses persones al carrer Flinders Street,, una intersecció molt concorreguda del centre de la ciutat, segons va informar la policia.

Police are currently attending an incident on Flinders Street between Elizabeth and Swanston streets where a vehicle has collided with a number of pedestrians. Police have arrested the driver of the car. Extent of injuries are not known at this stage. (1/2)