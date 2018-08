La policia investiga l'atropellament de Westminster com un fet terrorista

Almenys dues persones han resultat ferides després que un automòbil s'hagi estavellat aquest dimarts contra les tanques de seguretat col·locades davant del Parlament britànic.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.