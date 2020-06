Aldarulls en un dels edificis en quarantena a Alemanya

Objectes metàl·lics, neumàtics, pirotècnia i fins i tot ordinadors. Tot això és el que els veïns de l’edifici que està en quarantena a causa del covid-19 a la localitat alemanya de Göttingen, a la regió de la Baixa Saxònia (centre del país), van tirar ahir a la tarda a la policia perquè volien sortir del bloc de pisos i no els deixaven. A l’edifici hi viuen unes 700 persones. La quarantena es va establir dijous després que s’hi detectessin 120 infectats. La policia ja hi havia instal·lat tanques perquè intuïa el perill que força veïns se saltessin el confinament. Els agents es van haver de protegir amb armilles antibales, cascos i escuts. Alguns veïns els llançaven tot el que tenien a l’abast. D’altres s’ho miraven des de la finestra o esperonaven els esvalotadors, segons imatges difoses per mitjans de comunicació alemanys.

Igual com en altres blocs de pisos que estan en quarantena a Alemanya -com un de 369 apartaments al barri berlinès de Neukölln-, a Göttingen els veïns viuen en condicions precàries i sovint hi ha moltes persones amuntegades en pisos de pocs metres quadrats. Segons l’Ajuntament, ahir es pretenien fer proves de coronavirus als veïns que, d’entrada, havien donat negatiu.

L’alarma comença a saltar entre l’opinió pública alemanya que, després de tres mesos de mesures per frenar el coronavirus, celebrava el desconfinament i ja tenia al cap les vacances d’estiu, que en algunes regions federals comencen la setmana que ve.

Ahir s’hi afegia la notícia que una escola més a Berlín tancarà a partir de demà perquè uns quants alumnes han donat positiu de covid-19. La regió de Renània del Nord-Westfàlia, a l’oest del país i la més poblada, també tem que s’imposi un confinament a tot el land arran del brot de coronavirus que s’ha produït en una de les fàbriques de l’empresa càrnica més gran del país, Tönnies. Hi ha 730 contagiats i milers de treballadors més estan pendents de saber el resultat del test del covid-19. Les condicions precàries en què vivien i treballen semblen ser un dels motius dels contagis en massa.

De moment 7.000 persones a la zona de Gütersloh continuen en quarantena, i el govern regional no descarta ampliar les mesures de prevenció. El seu president, Armin Laschet, va ser un dels defensors d'un desconfinament accelerat. Laschet, del mateix partit que Angela Merkel (CDU), opta a la candidatura a la cancelleria per als conservadors.

Just ahir milers de persones es van manifestar a diferents ciutats d'Alemanya per demanar habitatges dignes a preus assequibles. A causa de la crisi del coronavirus i malgrat els diferents paquets d'ajudes socials, econòmiques i fiscals, moltes persones no arriben a final de mes i no poden pagar el lloguer. Un 72,4% dels alemanys viuen de lloguer.