Dimiteix el científic britànic que va permetre a l'amant trencar el distanciament social

Prediquen què fer, però després fan el que volen. L'epidemiòleg de l'Imperial College Neil Ferguson, de 51 anys, l'especialista que ha estat al darrere del canvi d'orientació de la política de Downing Street i que amb les seves projeccions matemàtiques va convèncer el primer ministre, Boris Johnson, de la necessitat del confinament i del distanciament social si no volia que s'acumulessin centenars de milers de morts, ha presentat aquest dimarts a la tarda la seva dimissió com a assessor científic del govern. La raó, permetre que la seva amant, Antonia Staats, casada i amb dos fills, de 38 anys, viatgés a Londres des de casa seva al sud de la capital per visitar-lo. Almenys en dues ocasions.

Amb la revelació feta pel Daily Telegraph, el "professor Lockdown" (confinament), com l'anomena despectivament el diari, cau finalment víctima d'un imperdonable error de principiant. Però també víctima de la persecució de la premsa més partidària d'obrir ja el país, que va posar Ferguson en el punt de mira pràcticament des del primer dia en què va aparèixer fent les seves prediccions, per l'amenaça i les implicacions que suposaven per a l'economia. Amb la informació de to rosa, a més, el govern desvia l'atenció de la veritable tragèdia, els més de 32.000 morts que ja s'amunteguen als dipòsits de cadàvers i cementiris del país.

Neil Ferguson dirigeix l’equip de l'Imperial College de Londres que va realitzar els models matemàtics que van predir que més de 500.000 britànics moririen si no es prenien mesures radicals. Des de l'inici de l'epidèmia de Wuhan s'ha guanyat un rellevant perfil mediàtic a tot el país. Ja ho havia fet l'any 2001, quan es va declarar una epidèmia de febre aftosa entre el bestiar boví.

El diari revela que Antonia Staats va visitar Ferguson al seu domicili poc després que el professor se sotmetés a autoaïllament, com a conseqüència també d'una infecció per coronavirus. En declaracions al diari, Ferguson ha dit: "Reconec haver comès un error de judici i haver-me equivocat. Per tant, he abandonat la meva participació al Sage [el grup d'assessorament científic per a emergències del govern, a partir de les sigles en anglès]".

I ha afegit també: "Vaig actuar creient que era immune després d'haver donat positiu per coronavirus i em vaig aïllar completament durant gairebé dues setmanes després de desenvolupar símptomes. Lamento profundament soscavar els missatges clars al voltant de la necessitat continuada de distanciament social per controlar aquesta epidèmia devastadora. La orientació del Govern és inequívoca i ens protegeix a tots".