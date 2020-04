La Comissió Europea llança una plataforma per compartir dades sobre el covid-19

A tres dies de la cimera clau del Consell Europeu, que pot determinar tant el futur de la Unió com el grau de solidaritat per entomar i fer front a la crisi desfermada per la pandèmia de coronavirus, la Comissió Europea, juntament amb diversos socis, ha posat en marxa aquest dilluns una plataforma conjunta de dades sobre el covid-19. La iniciativa hauria de permetre la ràpida recollida i intercanvi d’informació entre els diferents projectes de recerca disponibles al voltant de la malaltia.

Es pretén que la nova plataforma proporcioni un entorn obert on els investigadors puguin compartir tota mena de dades, com ara seqüències d’ADN, estructures de proteïnes, resultats d’investigacions preclíniques i d’assaigs clínics, així com informació epidemiològica.

La plataforma és un dels primers pilars visibles del pla d’acció ERAvsCorona que els ministres d’investigació i innovació dels 27 estats de la UE van posar en marxa el 7 d’abril. Basant-se en els objectius generals i les eines de l'Espai Europeu de Recerca (ERA), el pla cobreix accions a curt termini basades en una coordinació estreta, cooperació, intercanvi de dades i esforços conjunts de finançament entre la Comissió i els estats membres.

A més de la Plataforma Europea de Dades Covid-19 llançada avui, la resta d’accions intenten coordinar el finançament, ampliar grans assajos clínics a tota la UE, augmentar el suport a empreses innovadores, i donar suport a un Hackathon paneuropeu –un esdeveniment, que dura normalment diversos dies, en què un gran nombre de participants es reuneixen per organitzar programació col·laborativa d’ordinadors– a finals d'abril per mobilitzar la societat civil i els agents innovadors en lluita contra la pandèmia. En aquest cas, per raons evidents, la trobada serà virtual

Entre altres partides, la UE ha mobilitzat l'últim mes 48,2 milions d'euros per cofinançar 18 projectes de recerca preseleccionats que ara treballen en tests de diagnòstic ràpid, nous tractaments i vacunes, així com sobre epidemiologia i modelatge matemàtic de predicció de pandèmies. Hi participen 151 equips de recerca d’arreu del món.