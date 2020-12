L'última provocació de Stanley Johnson, pare del 'premier' britànic

Nou afront del primer ministre britànic, Boris Johnson, als molts ciutadans del seu país que encara aquest dijous, 31 de desembre del 2020, quan falten molt poques hores perquè es faci efectiva, a les 23.00 h, hora de Londres, lamenten la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) per, entre altres raons, la pèrdua dels molts drets i privilegis que això implica.

En aquest cas, l'afront i el menyspreu de Boris Johnson ha tingut lloc per via indirecta, a través del pare del premier. En tot cas, però, posa igualment de manifest la doble vara de mesurar de què gaudeixen les classes privilegiades de les illes britàniques en relació amb la resta de ciutadans del país.

Stanley Johnson, de 80 anys, exfuncionari de la Comissió Europea i exeuroparlamentari, ha confirmat a la cadena de ràdio francesa RTL que ha sol·licitat la nacionalitat de la república, i que vol seguir mantenint de manera administrativa i oficial els forts vincles emocionals que té amb el país on va néixer la seva mare.

Igual que el germà petit del premier, Jo, que va dimitir com a parlamentari i secretari d'estat el setembre del 2019 per discrepàncies amb el Brexit i la política que seguia el seu germà al capdavant del govern, Stanley Johnson va votar a favor de quedar-se a la Unió en el referèndum del juny del 2016.

“Si ho entenc bé, soc francès –ha declarat Stanley Johnson a l'emissora de ràdio–. La meva mare va néixer a França, la seva mare era totalment francesa, com el seu avi. Per tant, per a mi es tracta de recuperar el que ja tinc. I això em fa molt feliç", ha dit, en un francès tenyit d'accent britànic. “Sempre seré europeu, això segur. No es pot dir al poble britànic: «No sou europeus». És important tenir un vincle amb la Unió Europea", ha afegit. Tant la notícia de la sol·licitud del passaport com les seves declaracions han desfermat tota mena de comentaris a les xarxes socials, i n'han resultat prou destacables tots els que assenyalen que un dels efectes més perjudicials del Brexit és que a partir d'ara els britànics no podran moure's, treballar i viure lliurement en qualsevol país de la UE.

Amb el passaport francès, però, Stanley Johnson, que té casa d'estiu a Grècia i que és visitant habitual de les illes hel·lèniques, s'estalviarà qualsevol sol·licitud de visat si volgués quedar-se en un territori de la Unió més de noranta dies seguits.

L'anunci de Johnson pare ha provocat un nou motiu per a l'avergonyiment del fill, que ja va veure com el mes de juliol passat el seu pare desobeïa els consells del Foreign Office sobre viatjar fora del país i va volar a Atenes per endreçar la mansió que té a Grècia i que havia de llogar a un grup de persones durant l'estiu.

Boris Johnson va aconseguir el dia abans de Nadal arribar a un pacte comercial amb la Unió Europea pel qual es regiran a partir d'aquest 1 de gener les relacions entre Brussel·les i Londres. Aquest dimecres el Parlament de Westminster va aprovar l'entrada en vigor del pacte.

En el debat que va precedir a la votació, Johnson, en un to conciliador i victoriós, va assegurar: "Aquest no és el final del Regne Unit com a país europeu. Som, en molts sentits, la civilització europea per excel·lència, i ho continuarem sent", una afirmació tan arbitrària com discutible i que polítics com el mateix premier s'han ocupat de soscavar.

Quatre anys i mig després del referèndum, el Brexit esdevé una realitat. Alguns privilegiats, però, volen continuar jugant a totes dues bandes.