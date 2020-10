Un home ha sigut decapitat aquest divendres al voltant de les cinc de la tarda a la localitat francesa de Conflans-Sainte-Honorine, un suburbi de París. El presumpte atacant ha sigut abatut a trets per la policia. La Fiscalia Antiterrorista s'ha fet càrrec de la investigació del cas.

La víctima era un professor de geografia i història de l'escola Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine i, segons la premsa francesa, el seu cos ha sigut localitzat en un carrer pròxim al centre. De fet, a les 17.30 h la policia del departament d'Yvelines, on és la ciutat, ha avisat a través de Twitter que hi havia una actuació policial en marxa a la plaça René-Picard d'aquesta localitat, on hi ha l'escola. Els agents haurien sigut advertits de la presència d'un individu sospitós que voltava per la zona i, a l'arribar-hi, han descobert la víctima.

Fonts policials citades per diversos mitjans indiquen que fa poc el professor havia impartit una classe sobre llibertat d'expressió en la qual havia mostrat caricatures de Mahoma. Segons Reuters, alguns testimonis han assegurat a la policia que l'atacant havia cridat "Al·lahu-àkbar" [Al·là és el més gran], però els investigadors encara no ho han pogut confirmar.

651x366 Un home és decapitat als afores de París Un home és decapitat als afores de París

La policia ha localitzat el presumpte agressor a uns 200 metres del lloc dels fets, a la localitat veïna d'Éragny. L'home portava un ganivet (i segons alguns mitjans també una arma de foc) i quan els agents l'han interpel·lat els ha amenaçat, motiu pel qual la policia li ha disparat mortalment. Segons France Info, l'atacant era un home de 18 anys. Alguns mitjans havien indicat que es podria tractar del pare d'un alumne, però més tard aquesta informació ha sigut desmentida.

La policia ha instal·lat un perímetre de seguretat a l'entorn de l'assaltant abatut i ha demanat l'assistència dels equips de desactivació d'explosius, davant la sospita que l'home pogués portar una armilla d'explosius.

La Fiscalia Antiterrorista investiga el cas com un "assassinat en relació amb una organització terrorista" i com una "associació de malfactors terrorista criminal". El ministre de l'Interior de França, Gérald Darmanin, que era de viatge al Marroc, ha decidit tornar immediatament a París. A través de Twitter, Darmanin ha anunciat que la creació d'una cèl·lula de crisi i ha assegurat que es manté en contacte amb el president del país, Emmanuel Macron, i el primer ministre, Jean Castex.