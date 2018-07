El ministre del Brexit de Theresa May dimiteix i obre la crisi més greu del govern britànic en dos anys

Molt poc ha durat l'acord " col·legiat" a què aquest divendres va arribar el govern britànic per deixar la Unió Europea amb un Brexit suau, proposta defensada per la 'premier' Theresa May durant una reunió de dotze hores amb els seus ministres. La matinada d'aquest dilluns, David Davis, el ministre del Brexit i encarregat de negociar l'acord de retirada amb la Unió Europea (UE) i un dels pesos pesants de l'executiu, ha dimitit. En la carta enviada a la 'premier' May, Davis assegura que "l'actual tendència política i tàctica" està fent que cada vegada sigui "menys probable" que el Regne Unit surti de la unió duanera i del mercat únic. Steve Baker, un altre dels responsables del departament del Brexit, també ha presentat la seva dimissió.

La dimissió de Davis es produeix hores abans que Theresa May es reuneixi, aquest dilluns al vespre, amb els parlamentaris del seu partit amb la intenció de persuadir-los de la conveniència d'acceptar l'acord a què es va comprometre el seu govern. Davis, però, assegura que no estava gens convençut que l'enfocament de la negociació amb Brussel·les "no condueixi a demandes de més concessions" per part de la Unió Europa. "En el millor dels casos, la direcció general de la política ens deixarà una posició negociadora feble i, possiblement, sense opcions".

Theresa May, al seu torn, li ha assegurat que no està d'acord amb la seva "caracterització de la política" que van acordar divendres al Consell de Ministres. A falta de la resposta de Brussel·les, el pla de May per deixar la UE incloïa la creació d’una àrea de lliure comerç per a béns, cosa que evitaria els controls de duanes i mantindria oberta la frontera d’Irlanda, però no per a serveis. Per fer possible aquest lliure comerç, el Regne Unit mantindria una equivalència regulatòria amb la Unió Europea, i sotmetent-se, en els casos de disputa, a l'autoritat del Tribunal Europeu de Justícia.

La dimissió de Davis és la primera d'un seguit que podrien produir-se durant les pròximes hores, si altres dels 'brexiters' radicals decideixen recollir moltes veus crítiques dins dels conservadors, que consideren la proposta de May una traïció al resultat del referèndum del juny del 2016. Sense la presència de Davis al govern, serà molt difícil per a la 'premier' mantenir el precari equilibri que fins ara ha aconseguit preservar entre les dues faccions del seu govern i fins i tot del partit: els favorables a una relació al més pròxima possible amb la UE ('remainers') i els disposats a un trencament net amb Brussel·les ('leavers' o 'brexiters').

Davis es va reunir el matí d'aquest diumenge amb May a Downing Street per intentar acostar posicions. May havia advertit divendres als seus ministres que després de l'acord col·legiat a què s'havia arribat no toleraria més indisciplines ni protestes vetllades filtrades a través de la premsa, com ha sigut pràctica habitual els dos anys que fa que la 'premier' ocupa el càrrec. De fet, aquest divendres vinent es complirà el segon aniversari de la designació pel seu partit de primera ministra en substitució de David Cameron.

El futur polític de Theresa May, pràcticament en entredit des que ocupa el número 10 de Downing Street, apareix aquest matí molt més incert que fins ara.