Un terç del gel de l'Himàlaia es perdrà a causa del canvi climàtic

Un terç del gel que conforma les glaceres de l'Himàlaia segur que es perdrà a causa del canvi climàtic, segons ha descobert un nou estudi en què han participat uns 200 científics per encàrrec dels vuit països per on s'estén la serralada asiàtica.

L'informe conclou que, en el millor dels escenaris, si es retallen les emissions de CO 2 dràsticament i s'aconsegueix reduir l'escalfament global a 1,5 ºC (el compromís més ambiciós establert a l'Acord de París), un terç del gel de l'Himàlaia s'haurà fos l'any 2100. Si no s'aconsegueix reduir l'escalfament i les emissions continuen creixent com fins ara, es fondrien dos terços del gel de l'Himàlaia.

"És un descobriment molt sorprenent", diu el cap de l'estudi, Philippus Wester, del Centre Internacional per al Desenvolupament Integral de les Muntanyes (Icmod, per les sigles en anglès), que va destacar que els efectes del canvi climàtic sobre la serralada més alta del planeta no s'han estudiats tant ni tenen tant de seguiment mediàtic com els que es produeixen a l'Àrtic o al Pacífic, dues regions que també són molt vulnerables a l'escalfament global.

Les glaceres d'Hindu Kush-Himalaya, una valuosa reserva d'aigua dolça del món, retrocedeixen a un ritme accelerat. En aquestes glaceres hi neixen una desena dels principals rius del continent, com el Ganges, el Iangtsé, el Mekong o el riu Groc, i a través d'aquests sistemes fluvials constitueixen una font de vida per a més de 1.300 milions de persones, a les quals proveeixen d'aigua per beure, regar i produir electricitat.

Coneguts també com 'el tercer pol', són la tercera extensió més gran de gel del planeta després de l'Àrtic i l'Antàrtida. Des del 1970, un 15% de la seva extensió ha desaparegut i aquest nou estudi alerta que un terç del que queda també està condemnat a fondre's.