Les imatges d'un os polar agonitzant eleven l'alerta contra el canvi climàtic

Un os polar famèlic i agonitzant deambula per l'arxipèlag àrtic del Canadà a la recerca d'alguna cosa per menjar. Només troba un tros d'espuma a les escombraries d'un campament de pescadors abandonat.

Les dramàtiques imatges, captades per Paul Nicklen, fotògraf del National Geographic, i per l'equip de l'organització Sea Legacy, de la qual forma part, han donat la volta al món a través de les xarxes socials, com un nou toc d'alerta sobre els efectes devastadors del canvi climàtic.

El desglaç de l'Àrtic, provocat per l'escalfament global, ha retirat la capa de gel que permet als ossos polars accedir a la seva principal font d'aliment, les foques. Sense animals per caçar, molts d'aquests majestuosos animals han hagut de desplaçar-se a zones poblades en busca d'aliment i amb prou feines ho aconsegueixen.

"La gent ens pregunta per què no el vam poder ajudar, per què no li vam donar menjar. A més de ser il·legal alimentar animals salvatges, ossos polars com aquest necessiten molts quilos de carn per sobreviure. Principalment mengen foques i pateixen molt quan passen períodes molt llargs vagant per terra, sense accés a les plataformes de gel on cacen. Literalment no hi podíem fer res, ja que érem a centenars de quilòmetres de la comunitat inuit més propera", explica Nicklen al post d'Instagram amb què National Geographic ha emès el vídeo.

Nicklen i el seu equip asseguren que no van poder fer res més que eixugar-se les llàgrimes en ser conscients que aquell animal no viuria gaire més, per l'aspecte que tenia. "Quan els científics diuen que els ossos polars s'extingiran en els pròxims 100 anys, penso en tota la població de 25.000 ossos morint d'aquesta manera", diu el mateix Nicklen en un altre post al seu Instagram.

"És cert que no sabem del cert què va provocar que aquest animal morís de gana, però del que estem segurs és que si no reduïm les emissions de CO2, el gel marí continuarà desapareixent i molts altres ossos polars moriran de gana", afegeix.

L'os polar està considerat des del 2006 com una espècie "vulnerable" segons els criteris internacionals d'espècies amenaçades, a causa de l'amenaça que suposa la pèrdua de gel en el seu hàbitat natural pel canvi climàtic. En l'últim anàlisi del 2015 del grup especialista en ossos polars IUCN, s'alerta d'un probable reducció del 30% de la seva població si el ritme de desglaç es manté.