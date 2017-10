El judici per la mort del germanastre de Kim Jong-un torna a l'escena del crim

El judici per l'assassinat de Kim Jong-nam, germà del líder nord-coreà, s'ha desplaçat aquest dimarts a l'aeroport de Kuala Lumpur, on les dues acusades han tornat a l'escena del crim sota un gran focus mediàtic i enmig d'un estol de mirades curioses. Les dues dones, de nacionalitat vietnamita i indonèsia, s'enfronten a una possible condemna a mort si el jutge les troba culpables.

Entre els llocs que la delegació judicial ha visitat hi ha el vestíbul d'entrada de l'aeroport de la capital malàisia, un parell de restaurants, la clínica on va ser atesa la víctima i el lloc de facturació on les dues processades van assaltar Kim al febrer. No obstant, les acusades no han recreat l'atac amb una arma química per contacte, com va confirmar l'autòpsia.

La vietnamita Doan Thi Houng i la indonèsia Siti Aisyah són les dues úniques detingudes per l'assassinat. Com és habitual en aquests casos, duien armilla antibales i a la part final del recorregut a l'aeròdrom han hagut de ser traslladades en cadira de rodes a causa del cansament que havien acumulat.

El 13 de febrer d'aquest any les presumptes assassines van enverinar el nord-coreà amb l'agent tòxic VX -catalogat com a arma de destrucció massiva- quan l'home intentava imprimir la targeta d'embarcament per viatjar a Macau, on residia a l'exili.

La divulgació de noves imatges en el marc del judici contra les dues detingudes ha aportat una mica de llum a aquesta intriga d'espies que sembla de la Guerra Freda. Asseguts a l'aeròdrom, un home amb gorra de beisbol i motxilla negra impregna les mans de la vietnamita amb el verí instants abans de l'assassinat de Kim.

Doan recorre una desena de metres amb els braços separats del cos i els palmells de les mans enlaire fins a abordar Kim per l'esquena i refrega el tòxic en el rostre del nord-coreà. Després d'un forcejament amb l'assaltat, la sospitosa corre de pressa cap als lavabos del recinte, on suposadament es neteja a consciència per lliurar-se de l'ungüent mortal i emprèn la fugida. Alhora, Kim sol·licita ajuda a un policia i és traslladat a un recinte d'assistència mèdica a les instal·lacions aeroportuàries, on minuts més tard perdrà la consciència. Morirà de camí cap a l'hospital.

A més de les dones, el tribunal imputa l'assassinat a quatre homes "en parador desconegut" i identificats per les dones com Mister I i Mister Chang, que haurien dispensat el verí a les acusades; James, qui les va reclutar, i Hanamori, el coordinador de l'atac.

Els registres de les càmeres mostren com Mister I i la vietnamita van arribar junts a l'aeroport i van esperar en una cafeteria durant gairebé una hora fins que a les 08.58 h va arribar la víctima. En altres imatges obtingudes en un restaurant pròxim, Mister Chang i la indonèsia ultimaven mentrestant els preparatius de l'assalt.

Les dones, que es declaren "no culpables", asseguren que van ser enganyades i que creien que participaven en un programa de bromes per a televisió. La defensa tracta de reforçar aquest argument amb altres vídeos, captats en un centre comercial de la capital malàisia, mostrats a la sala i en els quals la vietnamita Doan apareix realitzant la mateixa presumpta broma i disculpant-se després amb la víctima.

Però en contrast amb aquestes escenes, l'assalt a Kim "és agressiu, com un atac", assenyala l'oficial investigador Azirul Nizam, que ha incidit en el fet que en cap moment hi va haver intenció de disculpa.

Els serveis d'intel·ligència de Corea del Sud i els Estats Units van atribuir el crim a agents nord-coreans, mentre Pyongyang sosté que Kim va morir d'un atac cardíac i acusa Malàisia de conspirar amb els seus enemics.

El germà mort de Kim Jong-un, amb qui només compartia pare, va estar considerat en el seu moment com el candidat més ben posicionat per heretar la direcció del país, però va caure en desgràcia el 2001. Des de l'estranger va criticar el sistema de successió hereditari del règim familiar.