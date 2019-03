Contra el rellotge per buscar 200 desapareguts una setmana després del cicló 'Idai'

La nova tongada de fortes pluges complica la tasca dels equips de rescat i de l'arribada d'aliments per als milers de damnificats del devastador cicló 'Idai' que ha escombrat del mapa cases, carreteres i camps de conreu. Moçambic, Malawi i Zimbàbue treballen en contra del rellotge per socórrer els vius i localitzar els desapareguts per fer recompte del balanç de la tragèdia, una setmana després de la pitjor catàstrofe natural de l'hemisferi sud en els últims anys. De moment, les autoritats han confirmat la mort de més de 500 persones en aquests tres països però malauradament la xifra serà més alta a mesura que s'accedeixi a zones afectades i el president moçambiquès apuntava dilluns a mil morts només al seu país.

La Creu Roja ha xifrat en 200 els desapareguts i en 1,7 milions els afectats directament. L'organisme internacional ha habilitat una pàgina web per ajudar les famílies afectades a trobar els desapareguts o, per contra, deixar constància que s'està sa i estalvi. El cicló ha devastat vides humanes i propietats. En una regió ja de per si castigada per la pobresa i l'oblit de les institucions públiques, el nou desastre només fa que agreujar la situació. La gent està desesperada i porta dies sense menjar, alguns encara esperant que els rescatin refugiats en zones elevades, fins i tot a teulades i arbres.

"Amb més d'un milió de persones afectades pel devastador impacte del cicló 'Idai', moltes famílies a Moçambic, Zimbàbue i Malawi s'han separat o perdut el contacte", ha alertat la Creu Roja en un comunicat, que subratlla que en una tragèdia com aquesta no només hi ha dolor físic. "L'agonia de no saber què li ha passat als teus éssers estimats és indescriptible", sentencia Diane Araujo, delegada de la Creu Roja Internacional a la ciutat moçambiquesa de Beira, on només queda dempeus el 10% de les infraestructures i habitatges.

A Moçambic el govern estima que 11.400 habitatges han quedat totalment devastats i s'han perdut els conreus plantats en 385.000 hectàrees, fet que agreujarà la situació de precarietat alimentària per als pròxims mesos perquè s'han perdut collites senceres i la terra quedarà inhabilitada durant una temporada llarga per a noves plantacions.

Militars zimbabuesos es passen una càrrega d'aigües per als damnificats de l''Idai' a Chimamimani / AARON UFUMELI / REUTERS

L'ONU ha fet una crida a la comunitat internacional perquè els països i organismes aportin 20 milions de dòlars per començar la recuperació de les persones i de l'àrea.

La simple imatge a vista de satèl·lit de com ha quedat la regió de Beira, a la costa de Moçambic i la 'zona zero' del cicló, és il·lustrativa en comparació a com era pocs dies abans de l''Idai'. La zona negra és la que està inundada set dies després de les primeres pluges. En total, uns 2.000 quilòmetres quadrats sota l'aigua. Per fer-se una idea, la superfície de la ciutat de Barcelona és de 102 quilòmetres quadrats.

TerraSphere did an analysis on ESA Sentinel-1 satellite data showing the flooded area after torrential rains hit Mozambique due to Cyclone Idai. Close to the town of Beira alone, around 2,000 km2 is flooded (black area). #ESA #MozambiqueFloods #MozambiqueFloods2019 pic.twitter.com/YWPyKLWwgK — TerraSphere (@Terra_Sphere) 20 de març de 2019

Les cròniques de periodistes locals descriuen un panorama apocalíptic, amb àrees totalment inundades on no funciona res. No s'ha restablert la llum ni el servei d'aigua potable ni tampoc el d'internet. A Beira, per exemple, només hi ha electricitat a l'aeroport, que s'ha convertit en la base operativa des d'on la Creu Roja distribueix l'ajuda que està arribant poc a poc, amb menjar, aigua o aliments, així com roba i tendes per cobrir les més bàsiques necessitats.

Després de les inundacions, els residents s'enfronten al risc de possibles brots de malalties que es transmeten a través de l'aigua, com el còlera o les diarrees, ja molt esteses en aquesta regió, adverteix l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que també tem un augment dels casos de malària i de malalties respiratòries.

Zimbàbue comença demà dissabte dos dies de dol nacional per les més de 200 persones que han mort en la tragèdia, segons el balanç encara provisional, segons ha anunciat el president, Emmerson Mnangagwa, a través de Twitter.