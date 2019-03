Un vol amb destí a Düsseldorf acaba aterrant per error a Edimburg

Un vol de l'aerolínia anglesa British Airways, que ha sortit des de Londres amb destí a la ciutat alemanya de Düsseldorf, ha aterrat aquest dilluns per error a Edimburg després que al pilot se li proporcionés un pla de vol incorrecte.

"Demanem disculpes als clients per aquesta interrupció del seu viatge i ens comunicarem amb ells individualment", ha dit instants després l'aerolínia, que ha apuntat que està intentant esbrinar el motiu de l'error.

Segons British Airways, hauria sigut la companyia alemanya WDL Aviation, l'encarregada d'operar el vol, qui hauria donat indicacions incorrectes al pilot. De fet, la mateixa tripulació ha admès que no s'han adonat del canvi de destí fins que l'aparell ha tocat terra i el mateix pilot ha donat al passatge la benvinguda a la capital d'Escòcia.

Pensaven que era una broma

Sophie Cooke, una de les passatgeres, ha explicat que la majoria de clients pensaven que es tractava d'una broma. "El pilot ha dit que no tenia ni idea de com havia succeït. Ha assegurat que mai abans li havia passat i que tant ell com la tripulació estaven intentant descobrir què havia fallat", ha explicat a la premsa local.

Mentrestant, British Airlines ha insistit que la seguretat del trajecte no s'ha vist en cap moment compromesa i que el pilot no s'ha perdut, sinó que simplement se li ha entregat una documentació incorrecta, en què Edimburg figurava com a destí final.

Finalment, i després de dues hores i mitja d'espera a la pista d'Edimburg, l'avió ha volat cap al seu destí real: Düsseldorf. Amb tot, els passatgers han denunciat que durant aquest temps d'espera a Escòcia no han pogut anar als lavabos de l'aparell perquè estaven tancats.