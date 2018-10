La dimissió del ministre de l'Interior obre una nova crisi al govern de França

El president francès, Emmanuel Macron, ha acceptat aquest dimarts la dimissió del seu ministre de l'Interior, Gérard Collomb, que obre una nova crisi de govern. El primer ministre, Édouard Philippe, assumirà amb caràcter interí la cartera fins que es nomeni el successor.

Collomb havia presentat la seva dimissió dilluns a Macron, que inicialment no la va acceptar, però dimarts va tornar a reiterar davant dels mitjans que vol tornar a ser alcalde de la ciutat de Lió. La dimissió ha sigut el final d'un serial d'anuncis equívocs que l'oposició ha qualificat de "teatre" per encobrir la fragilitat de Macron.

La decisió de Collomb –un dels primers valedors de Macron quan el 2016 va decidir llançar-se a la cursa presidencial– arriba en un moment de forta impopularitat de Macron. Des d'aquest estiu havia quedat en evidència l'allunyament del cap de l'estat i del seu ministre de l'Interior en diversos assumptes, com l'escàndol per Alexandre Benalla, un dels encarregats de la seguretat de Macron, imputat per fer-se passar per policia i agredir diversos manifestants a les protestes de l'1 de Maig.

Collomb també havia criticat implícitament el primer ministre per reduir des del juliol el límit de velocitat en la major part de les carreteres del país d'un carril per sentit a 80 quilòmetres per hora, una mesura que va tenir una molt mala acollida entre alcaldes i representants d'àrees rurals de tot el país. Tampoc s'ha estat de reconèixer que l'equip de Macron ha pecat de falta d'humilitat i que no escolta la gent.

Al setembre Collomb va anunciar la seva intenció d'abandonar el càrrec després de les eleccions europees del maig per preparar la campanya de les municipals del 2020 amb l'objectiu de tornar a guanyar l'alcaldia de Lió.

Collomb, que va ser un dels principals 'barons' del socialisme francès fins que es va convertir en l'avançada de Macron en la lluita per l'Elisi el 2016, va ser alcalde d'aquesta ciutat entre el 2001 i el 2017.

A l'agost havia plegat un altre home clau del govern, el ministre d'Ecologia Nicolas Hullot, que era amb Collomb un dels principals aliats del president. Hullot, que havia sigut presentador d'un programa de televisió sobre medi ambient i continua sent considerat una autoritat en la matèria, va anunciar la seva dimissió als mitjans abans de comunicar-la al mateix Macron.

Una de les urgències ara per al president és trobar un substitut per a un lloc tan estratègic com el de ministre de l'Interior. Un dels noms que havien circulat en els àmbits periodístics en els últims dies és la del titular d'Hisenda, Gérald Darmanin.