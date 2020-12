Una dona de 90 anys, la primera en rebre la vacuna de Pfizer contra el covid

Una dona de 90 anys ha sigut la primera persona del món en rebre la vacuna de Pfizer contra el covid-19 fora dels assajos clínics. La campanya de la vacuna de la farmacèutica nord-americana –desenvolupada amb el soci alemany BioNTech–, ha començat aquest dimarts al Regne Unit en el que el govern britànic anomena V-Day (o dia de la vacunació) després que la setmana passada se n'autoritzés l'administració. Es diu Margaret Keenan, coneguda com a "Maggie", és originària d'Irlanda del Nord i s'ha vacunat enmig d'una gran expectació mediàtica a l'hospital universitari de Coventri.

A punt de fer els 91, Keenan considera la vacuna "un regal avançat". "Em sento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra la covid-19. És el millor regal d'aniversari avançat, i significa que finalment podré passar temps amb la meva família i els meus amics per Any Nou després d'haver estat pràcticament sola tot l'ants", ha dit la dona, que rebrà la segona dosi d'aquí 21 dies, i que ha aprofitat l'avinentesa per aconsellar a tothom vacunar-se.

Per la seva banda, el director del Servei Nacional de Salut (NHS), Simon Stevens, ha agraït la feina a totes les persones que han participat en la posada en marxa de la campanya. "Menys d¡un any després que es diagnostiqués el primer cas d'aquesta nova enfermetat, el NHS està ja facilitat la primera vacuna contra la covid-19 clínicament aprovada", ha afegit.

Una cinquantena d'hospitals d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord començaran avui amb les vacunacions de majors de 80 anys i personal sanitari i de residències de gent gran. El Regne Unit té compromeses 40 milions de doses, que permetran vacunar 20 milions de persones. Segons els experts, la vacuna serà efectiva set dies després de la segona dosi.