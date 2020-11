Trump denuncia una "conspiració" per alentir la vacuna

Malgrat que a Twitter continua tan actiu com sempre -o fins i tot més-, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reduït considerablement les seves compareixences i els seus actes públics des dels comicis del 3 de novembre passat, que van donar la victòria al demòcrata Joe Biden. Una victòria -o més ben dit, una derrota- que Trump encara no ha acceptat, capficat en denunciar un frau electoral del qual mai ha aportat cap prova. Ahir, l’encara mandatari nord-americà sí que va programar una compareixença en què, igual que últimament, no va acceptar preguntes dels periodistes. Malgrat que la roda de premsa estava programada per anunciar una baixada dels preus dels medicaments als Estats Units, el president republicà va centrar part del seu discurs en atacar la farmacèutica Pfizer, que fa una setmana va anunciar que la seva vacuna contra el covid-19 tenia un 90% d’efectivitat i aquesta setmana va incrementar la xifra fins a un 95%.

¿El motiu de les crítiques de Trump? També sense proves, el president va denunciar una suposada “conspiració” de l’empresa nord-americana per retardar aquests resultats de la vacuna fins després dels comicis i, així, evitar beneficiar la seva candidatura a les urnes. “Van decidir retardar els resultats. Així que van esperar, van esperar i van decidir que sortirien uns dies després de les eleccions. Probablement [si haguessin sortit abans] hauria tingut algun impacte. Qui ho sap?”, va apuntar el mandatari, que es va proclamar artífex dels avenços que s’han fet en la investigació de la vacuna contra el nou coronavirus. “Vostès no tindrien una vacuna si no fos per mi, perquè la FDA [l’Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units] mai hauria estat capaç de fer el que ha fet si jo no els hagués forçat a fer-ho”, va afegir.

A partir d’aquí, Trump va aprofitar la roda de premsa per tornar a llançar denúncies de frau electoral. Va parlar, per exemple, de paperetes a favor seu que van desaparèixer gràcies als “jocs corruptes dels demòcrates”. Un to similar al que el seu advocat, Rudy Giuliani, va emprar dijous per emmarcar la derrota en una conspiració que inclou des de Veneçuela i Cuba fins al mateix Joe Biden.