Trump justifica el mur per una "invasió" de criminals que les dades oficials desmenteixen

Tot i que les dades i la informació de l'administració nord-americana, Donald Trump ha assegurat aquest divendres que els Estats Units estan patint "una invasió de drogues i tràfic de persones, amb tot tipus de delinqüents". El president ha fet aquestes declaracions als jardins de la Casa Blanca per justificar que finalment avui signarà el decret que declara l'estat d'emergència i que li permetrà desviar fons del pressupost militar a la construcció del mur amb Mèxic sense haver de tenir la conformitat del Congrés.

Amb aquesta decisió el president aconsegueix reunir uns 8.000 milions de dòlars (n'havia sol·licitat al Congrés 5.700), dels quals 3.600 corresponen a la declaració de l'emergència, 1.375 a l'acord aprovat dijous al Congrés, 600 d'un fons del Tresor nord-americà i uns 2.500 més d'una partida contra les drogues del departament de Defensa.



Sobre la "invasió de drogues", el president ha explicat que entra bàsicament per la frontera amb Mèxic i qualifica d'"absolutament mentida" que arribi al país a través dels punts de control de duana, com assenyalen les estadístiques oficials. Preguntat per un periodista per quines són les estadístiques i fonts amb què treballa, i sobre si a l'usar-les està afirmant que les seves pròpies administracions "estan equivocades", Trump s'ha limitat a indicar: "Les teves estadístiques són molt pitjors".

Trump ha admès que preveu que l'oposició demòcrata el porti davant el Tribunal Suprem, ja que consideren que no existeix l'emergència nacional a la frontera sud i, per tant, no està justificada l'ordre presidencial. Però el president s'ha mostrat convençut que finalment guanyarà el litigi.

En la seva compareixença Trump ha assegurat que "avui" hi ha "molta més gent intentant entrar" als Estats Units de la que "probablement" hi ha hagut mai. Una flagrant mentida, segons les dades que ofereix el departament de Seguretat Nacional, que mostra com des de l'any 2000 la tendència és decreixent. Dels 1,6 milions de persones detingudes aquell any, s'ha passat a menys de 400.000 el 2018.