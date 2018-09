Els dos russos sospitosos diuen que eren “turistes”

Els desitjos de Vladímir Putin a la Rússia que presideix amb puny de ferro són ordres. Només vint-i-quatre hores després que el president de la Federació expressés la confiança que els dos presumptes sospitosos de l’intent d’assassinat en territori britànic de l’exespia rus Serguei Skripal i de la seva filla Iúlia oferissin la seva versió dels fets públicament, ahir al matí van ser entrevistats per la cadena estatal RT, que emet per a fora del país.

Ruslan Boixirov i Alexandr Petrov, acusats per les autoritats britàniques la setmana passada de ser membres de la intel·ligència militar russa i de cometre l’atac amb l’agent nerviós Novitxoc el 4 de març a la ciutat de Salisbury (170 quilòmetres a l’oest de Londres), van negar qualsevol implicació en els fets.

Al llarg de vint-i-cinc minuts d’entrevista, en una aparició perfectament coreografiada, es van declarar “homes de negocis, dedicats a la indústria del fitness ” que van viatjar a Salisbury amb l’objectiu de fer turisme. “Els nostres amics ens havien suggerit durant molt de temps que visitéssim aquesta ciutat tan bonica”, va dir Petrov. “És una ciutat molt turística amb una catedral molt famosa a tot Europa, té una torre d’agulla de 123 metres d’alçada famosa pel seu rellotge, el més antic del món, que encara funciona”, afegia Boixirov.

Scotland Yard va detallar la setmana passada els moviments dels dos sospitosos durant una estada que no va superar les 48 hores al Regne Unit. Tant el dissabte 3 de març com l’endemà van visitar Salisbury plegats. La policia creu que el primer dia van fer una visita de reconeixement a la casa de Skripal. Aquesta qüestió específica la van justificar a causa de la climatologia. “Potser vam passar per davant la casa de Skripal o potser no, no ho sé, mai no havia sentit a parlar d’ell abans que comencés aquest malson”, va dir Boixirov.

Moscou va assegurar ahir que la versió dels dos implicats demostra definitivament “les mentides” de Londres.

Precedents

La portaveu de Downing Street va qualificar la informació de RT com un seguit de “manipulacions i mentides que suposen un insult a la intel·ligència de l’opinió pública i una ofensa a les víctimes”, especialment la família de Down Sturgess, la ciutadana britànica que va morir el 30 de juny després d’entrar en contacte accidentalment amb el Novitxoc, que presumptament van abandonar els atacants a prop de Salisbury en una ampolleta de perfum.

No és la primera vegada que Moscou du a terme una operació semblant a la d’ahir. Andrei Lugovoi, l’home acusat de l’assassinat del també exespia rus Aleksandr Litvinenko, que va morir a Londres el novembre del 2006 després de ser contaminat amb Poloni 210, un metall radioactiu, va oferir igualment una conferència de premsa a la capital russa per negar-ho tot. D’altra banda, l’excusa turística exposada per Boixirov i Petrov sona més aviat estranya. Especialment el nivell de detall sobre les característiques de la torre de la catedral de Salisbury. Una àrea de la ciutat a la qual, segons Scotland Yard, en cap moment es van acostar els dos sospitosos.

L’entrevista d’ahir sembla més aviat part del joc del gat i la rata a què Moscou i Londres juguen des de la primavera passada.