Les dues Corees es reuniran per primer cop en dos anys el 9 de gener

Representants de Corea del Nord han acceptat aquest divendres reunir-se dimarts, 9 de gener, amb el Sud, per tractar l'enviament d'una delegació nord-coreana als Jocs Olímpics d'Hivern de pyeongchang en el que suposarà la primera trobada bilateral entre els dos estats des del 2015 i un nou pas destinat a rebaixar la tensió regional.

Pyongyang ha enviat una carta per fax a l'oficina d'enllaç sud-coreana al poble de Panmunjom, a la militaritzada frontera entre els dos països, en què va dir acceptar l'oferta de Seül per celebrar una reunió d'alt nivell la setmana que ve.

"A l'agenda de la trobada es tractarà la potencial participació del Nord als Jocs de Pyeongchang, així com la millora en termes generals dels llaços entre les dues Corees", va explicar a Efe una portaveu del ministeri sud-coreà d'Unificació.

D'aquesta manera, els dos països, que tècnicament es mantenen en guerra des de fa més de 65 anys, celebraran les seves primeres converses d'alt nivell des del desembre del 2015.

Una imatge de la reunió entre el Nord i el Sud, l'any 2015 / GETTY

L'escenari de la reunió de dimarts serà l'anomenada Peace House ("Casa de la Pau") a Panmunjom, on l'any 1953 tots dos països van posar fi a la Guerra de Corea amb un alto el foc que a dia d'avui encara no ha estat substituït per un tractat de pau.

La reunió de desembre del 2015 buscava llavors mirar de desactivar les tibantors militars nord-sud després que dos soldats sud-coreans trepitgessin unes mines que, segons Seül, havien estat col·locades per operatius nord-coreans al Sud de la zona desmilitaritzada (DMZ) que divideix les dues porcions de la península.

La maratoniana trobada de dos dies va concloure sense acord i des de llavors Pyongyang ha impulsat amb escreix el desenvolupament del seu programa armamentístic, mentre que a Seül el liberal Moon Jae-in va posar fi al maig a gairebé una dècada de Governs conservadors, cosa que alguns creuen que pot ajudar a aconseguir més entesa.

Signes de distensió

Tot i que les contínues proves d'armes de Pyongyang han generat una resposta contundent per part de Moon a l'hora de donar suport a les sancions i a la pressió diplomàtica contra el règim comunista, el president sud-coreà ha estès la mà al Nord des del primer moment.

A més, ha insistit en la importància que les dues Corees cooperin en els Jocs Olímpics d'Hivern que a partir del mes que ve acull la ciutat sud-coreana de PyeongChang.

El Nord va guardar silenci sobre això fins el passat 1 de gener, quan el líder nord-coreà, Kim Jong-un, va agrair la predisposició de Moon en el seu missatge de Cap d'Any i es va mostrar favorable a buscar un acostament amb el Sud i a enviar una delegació a PyeongChang 2018.

Seül va proposar llavors celebrar la reunió del 9 de gener i el Nord va decidir reobrir dimecres les línies de comunicació telemàtiques a Panmunjom, que feia dos anys que no feia servir en protesta pel tancament d'un polígon industrial conjunt ordenat per l'anterior executiu sud-coreà.

L'anunci de la trobada bilateral d'aquest divendres arriba a més l'endemà que Seül i Washington anunciessin que retardaran l'inici de les seves maniobres militars anuals perquè no coincideixin amb els Jocs Olímpics i Paralímpics de PyeongChang, que se celebren del 9 de febrer al 18 de març.

Seül ja va demanar a finals d'any a Washington que considerés l'ajornament dels exercicis, per evitar que el règim nord-coreà, que acostuma a considerar aquestes maniobres com un assaig per envair el seu territori, respongui realitzant una nova prova armamentística.

L'acostament entre Seül i Pyongyang pot contribuir a alleujar la tensió després de les contínues proves armamentístiques de Pyongyang i les bel·ligerants respostes del president nord-americà, Donald Trump, que han marcat el passat 2017.

Recels i estratègies amagades

No obstant això, alguns experts alerten sobre la possibilitat que el règim pugui estar desplegant el patró ja vist en altres ocasions i que sol arrencar amb un missatge conciliador de Cap d'Any sense que això ofereixi un canvi real de postura.

Segons aquesta perspectiva, Pyongyang estaria buscant afeblir l'eix Seül-Washington, i generar postures de trobada amb la resta de participants de les trucades negociacions a sis bandes per a la desnuclearització del règim, en suspens des del 2007, i en les quals també participen Pequín, Moscou i Tòquio.

De fet, els delegats sud-coreà i xinès per a aquestes converses, Lee Do-hoon i Kong Xuanyou, s'han reunit avui mateix a Seül per analitzar els últims esdeveniments.

"Hi ha algunes coses positives que s'estan produint respecte a la situació a la península coreana, tot i que encara queden reptes difícils", va dir Kong al final del partit en declaracions recollides per l'agència Yonhap.