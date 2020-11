Biden: "Ningú no ens prendrà la democràcia

Joe Biden creu que serà el pròxim president dels Estats Units. Tot i que el recompte de vots encara no s'ha acabat, amb les xifres actuals ell seria el guanyador de les eleccions d'aquest dimarts, i així ho ha fet notar en un breu discurs aquest vespre en què ha deixat clar que no tenia intenció de proclamar-se guanyador, sinó d'anunciar que probablement ho serà: "Quan el recompte s'hagi acabat, crec que serem els guanyadors", ha afirmat.

Biden ha afegit que, a Wisconsin, la seva candidatura s'ha imposat a la de Trump per uns 20.000 vots, aproximadament la mateixa diferència amb què l'actual president va guanyar aquest estat fa quatre anys, tal com ha recordat. "A Michigan liderem per més de 35.000 vots, i la diferència creix. És un marge substancialment superior al que va aconseguir Trump aquí mateix el 2016", ha afegit. I fins i tot ha avançat que té bons pressentiments sobre Pennsilvània: "Tots els vots que queden per comptar són vots per correu, i estem guanyant el 78% dels vots per correu de Pennsilvània", ha destacat. Aquests tres estats, que li donarien la victòria, són els tres en els quals Donald Trump ha anunciat que presentarà recursos perquè es faci un nou recompte (en el cas de Wisconsin), s'aturi (a Michigan) o es revisi la normativa sobre el vot per correu (a Pennsilvània).

Sense referir-se explícitament a les maniobres legals de Trump, Biden ha defensat que "tots els vots s'han de comptar". "Ningú no ens prendrà la democràcia, ni ara ni mai. La democràcia és el batec d'aquesta nació. El poder sorgeix del poble, i és la seva voluntat, i res més, la que determina qui serà el president dels Estats Units", ha recordat, i ha destacat que en aquestes eleccions han votat "més nord-americans que mai en la història" del país, amb més de 150 milions de vots emesos. "És extraordinari", ha afirmat.