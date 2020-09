Les eleccions regionals, prova de foc per al govern italià

Itàlia torna a les urnes set mesos després que el país transalpí es convertís en la zona zero de la pandèmia a Europa. Una prova de foc per al govern de Giuseppe Conte, que s’enfronta al vot per primera vegada des que es va declarar l’emergència. Uns divuit milions d’italians estan cridats a votar avui i demà en set regions i un miler de municipis, a més d’expressar-se en un referèndum constitucional que aspira a reduir el nombre de parlamentaris. Però la partida final es jugarà a la Toscana, on el centredreta liderat per Matteo Salvini podria conquistar el penúltim bastió vermell de l’esquerra, que governa unida a Roma però es presenta dividida en aquests comicis.

L’exministre de l’Interior italià Salvini no ha tingut vacances aquest estiu. Un any després que un error de càlcul precipités la caiguda del govern que formava en coalició amb el Moviment 5 Estrelles i el condemnés a la bancada de l’oposició, el líder de la Lliga ha recorregut totes i cadascuna de les regions on avui i demà es juga, en part, el seu futur polític. Quatre de les regions on es vota estan en mans del bloc de centreesquerra -Toscana, Marques, Campània i Pulla-, però dues -Vèneto i Ligúria- estan governades pel de centredreta.

A la Toscana, la Lliga es presenta amb Susanna Ceccardi, que el 2016 es va convertir en la primera alcaldessa del partit radical a Cascina, una localitat de 44.000 habitants a la província de Pisa, on mai abans havia guanyat la dreta. Amb 33 anys, Ceccardi és una aposta personal de Salvini, i les últimes enquestes la deixen a només mig punt per darrere del candidat del Partit Democràtic (PD), Eugenio Giani, que no compta amb el suport del Moviment 5 Estrelles, que presenta la seva pròpia candidata.

Empenta a la dreta

La falta d’acord a nivell regional entre els dos partits governamentals -només van junts a Gènova, però sense opcions de guanyar- podria donar l’empenta definitiva a la coalició del centredreta -la Lliga, Germans d’Itàlia i Força Itàlia-, que es presenta compacta a tot el territori. A les Marques, governada històricament per l’esquerra, les enquestes donen més de deu punts d’avantatge al candidat conservador, exponent de Germans d’Itàlia.

Les eleccions permetran avaluar la gestió de la pandèmia per part de les administracions regionals, especialment en el cas del Vèneto, que va ser juntament amb la Llombardia la primera regió a ser colpejada pel virus. Les enquestes donen prop del 80% a l’actual president de la Lliga, Luca Zaia, que encararia així el tercer mandat. Una nova victòria absoluta de Zaia, que cada cop compta amb més suport dins del partit, posaria en qüestió el lideratge de Salvini i podria frenar les seves aspiracions de conquerir Roma de nou.

Mentrestant, i a un any de l’entrada al govern del Partit Democràtic per substituir la coalició de la Lliga i el Moviment 5 Estrelles, els comicis han posat en evidència, segons els experts, les divergències entre els partits governamentals, incapaços de presentar-se units. Amb molt per decidir, doncs, els primers resultats es coneixeran demà a la tarda.

Els italians també votaran a nivell nacional un referèndum constitucional per reduir el nombre de parlamentaris, una reforma abanderada pel Moviment 5 Estrelles a la qual sempre es va oposar el Partit Democràtic, fins que els grillini van convertir-la en condició irrenunciable per formar govern de coalició. Si s’imposa el sí, com pronostiquen les enquestes, la Cambra dels Diputats passarà a tenir 400 membres en comptes de 630, mentre que al Senat s’asseuran 200 senadors en lloc de 315.