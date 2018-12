Ja són 5 els morts a l'atemptat d'Estrasburg

Aquest diumenge ha mort un dels ferits en l'atemptat de la setmana passada al mercat nadalenc d'Estrasburg. S'eleva així a cinc el nombre de víctimes mortals de l'atac, en què un home de 29 anys va obrir foc contra la multitud al centre de la ciutat francesa. La cinquena víctima és un home de nacionalitat polonesa.

L'atacant, Chérif Chekatt, que havia complert diverses condemnes a tres països diferents per robatoris i violència i que era conegut per la policia per la seva radicalització islamista dins de la presó, va ser abatut per la policia dijous, dos dies després de l'atac, quan el van localitzar al barri de Neudorf d'Estrasburg.

L'Estat Islàmic va reivindicar l'atac assegurant que Chekatt era un dels seus "soldats", però, com sempre, no en va aportar proves. El dia de l'atemptat la policia havia anat a buscar Chekatt a casa seva per interrogar-lo per un delicte de robatori i no el va trobar, però al seu pis hi va decomissar granades, fusells i munició. Una hipòtesi és que l'home comencés a disparar contra la multitud com a reacció a aquest intent de la policia d'anar-lo a buscar.

A més dels cinc morts, a l'atac hi van resultar ferides 11 persones més. En el dispositiu policial que va seguir a l'atemptat i la investigació oberta per la Fiscalia Antiterrorista es van detenir set persones, entre les quals els pares i dos germans de Chekatt.



Aquest cap de setmana, però, els pares i els germans de l'atacant han quedat en llibertat sense càrrecs per falta d'evidències que els incriminin. També s'han alliberat dues persones més de l'entorn de Chekatt, sense càrrecs, mentre que el setè detingut està encara en custòdia de la policia.