Un ‘kit’ d’emergència en cas de guerra, el millor regal de Nadal a Suècia

Quin és el millor regal que es pot fer per Nadal? A Suècia, un kit d’emergència per estar preparat en cas de guerra o altres grans crisis. O això és el que pretén incentivar l’Autoritat de Protecció Civil i Emergències (MSB en les sigles en suec), que ha engegat una campanya per fomentar que un dels regals estrella de les festes sigui la denominada caixa de crisi, que hauria de contenir els elements indispensables per cobrir les necessitats bàsiques durant almenys 48 hores.

Amb el missatge “Regala un kit d’emergència a algú a qui estimes i ajuda’l a estar preparat”, la campanya s’allargarà durant les tres primeres setmanes de desembre en diferents xarxes socials, i va sobretot dirigida als joves de zones urbanes.

“Volem recordar-los la importància de preparar-se per gestionar una situació en què deixin de funcionar els serveis ordinaris de la societat”, explica a l’ARA la portaveu de l’MSB, Christina Andersson, que posa com a exemple diverses situacions en què s’atura el subministrament d’energia elèctrica i d’aigua potable o en què el sistema de transport deixa de funcionar o pateix grans trastorns. “Evidentment, esperem que la caixa de crisi sigui un regal que ningú hagi d’obrir mai”, afegeix. Però en una societat previsora i ordenada com la sueca impera la necessitat de tenir totes les opcions sota control.

“Tot i que Suècia és un país més segur que molts altres, també ens poden afectar esdeveniments molt greus”, avisa l’MSB a la seva pàgina web. El kit d’emergència, que segons les autoritats sueques tothom hauria de tenir a casa, serveix per donar resposta a possibles imprevistos causats no només per una eventual guerra, sinó també per catàstrofes naturals derivades del canvi climàtic, els ciberatacs o el terrorisme.

Què hauria d’incloure la caixa d’emergència? Tot allò que serveixi per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, llum, escalfor, informació, comunicació i salut. Per exemple garrafes d’aigua, menjar que pugui mantenir-se a temperatura ambient, un fogonet per poder cuinar sense electricitat, fonts alternatives de calefacció, sacs de dormir i roba calenta, una ràdio que funcioni amb bateries, una farmaciola i diners en efectiu -un element destacable, tenint en compte que Suècia és el país en què es paga menys en metàl·lic.

Segons els estudis fets per l’Autoritat de Protecció Civil i Emergències, molt pocs ciutadans estan ben preparats per a situacions en què es quedin sense aigua o electricitat, o no puguin anar a comprar al supermercat, especialment els que viuen en grans ciutats. Per això, aquest any s’està reforçant el missatge amb diferents accions de comunicació. La campanya d’aquest Nadal està vinculada al manual d’instruccions bàsiques en cas de guerra que el govern suec va enviar a gairebé cinc milions de llars el mes de maig passat.

La guia, amb el títol Si la crisi o la guerra arriben, recorda algunes nocions bàsiques d’autoprotecció en cas d’emergència. Aquest document té l’origen a la Segona Guerra Mundial, conflicte en què Suècia es va mantenir neutral, i va ser reeditat durant la Guerra Freda. Tres dècades més tard, el govern suec ha decidit adaptar-lo i fer-lo arribar a tota la població arran de l’augment de la tensió al Bàltic a causa de les maniobres militars russes dels últims anys, tensió que s’ha vist reforçada encara més els últims dies amb el conflicte revifat entre Rússia i Ucraïna.

Saber on és el refugi més pròxim

Un dels elements que destaca la guia és la necessitat de tenir controlats els refugis més pròxims. I és que a Suècia n’hi ha 65.000, amb capacitat per acollir uns set milions de persones, el 70% dels habitants del país. Són llocs dissenyats per garantir la seguretat física de la població i protegir-la d’atacs bèl·lics, ones expansives, guerres biològiques, foc i radiació. Perfectament indicats amb un senyal a la porta de l’edifici en què estan ubicats, aquests búnquers es poden utilitzar com a habitacions ordinàries en temps de pau, per exemple com a trasters, però l’Autoritat de Protecció Civil i Emergències en fa inspeccions periòdiques per garantir que els propietaris els mantenen en les condicions adequades.