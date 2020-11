L'equip de premsa de Biden estarà liderat només per dones

El futur president dels Estats Units, Joe Biden, tindrà un equip de premsa format només per dones a la Casa Blanca, liderat per la seva cap de comunicació durant la campanya, Kate Bedingfield, i amb Jen Psaki, que durant molts anys ha estat portaveu demòcrata, com a cap de premsa.

Biden també ha anunciat que posarà una dona al capdavant de la supervisió de la implementació de les seves polítiques a l'Oficina de Gestió i Pressupost: es tracta de Neera Tanden, directora del Center for American Progress, un centre d'investigació progressista.

Totes tres són veteranes de l'administració Obama: Bedinfield havia estat la directora de comunicació de Biden quan era vicepresident; Psaki era la directora de Comunicació de la Casa Blanca i portaveu del departament d'Estat, i Tanden havia estat assessora de la secretària de Salut, Kathleen Sebelius.

"Comunicar de manera directa i veraç al poble americà és un dels deures més importants d'un president i faig confiança absoluta a aquest equip en l'enorme responsabilitat de connectar la gent amb la Casa Blanca", ha dit Biden.

Karine Jean Pierre, cap de gabinet de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, i també amb responsabilitats de comunicació durant el mandat d'Obama, serà la número dos de l'equip de premsa. La seva ajudant també serà una dona, Pili Tobar.

Primer brífing d'intel·ligència

Aquest dilluns Biden ha de rebre el primer informe dels serveis secrets, una setmana després que, malgrat les gesticulacions de Donald Trump, engegués el procés de transició. Es dona la circumstància que diumenge el demòcrata es va fracturar un peu mentre jugava amb el seu gos i, segons ha explicat el seu metge, haurà de portar una bota ortopèdica durant "diverses setmanes". Serà investit el 20 de gener.